José Riva e Savi são denunciados por MPE por comandar fraudes na Sema

Rdnews Mauro Savi e José Riva são acusados pelo MPE de comandar esquema fraudulento na Sema

O Núcleo de Ações de Competências Originárias (Naco) do Ministério Público Estadual (MPE), juntamente com o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), integrado por promotores de Justiça, delegados de Polícia, policiais militares e civis, denunciaram na tarde de ontem (17), oito pessoas, entre elas o ex-presidente da Assembleia José Riva por fraudar o Sisflora (Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais) na Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema). Pelo mesmo crime, foi oferecida denúncia contra o deputado estadual Mauro Savi (PSB) no Tribunal de Justiça (TJ). O montante da fraude pode ter chegado a R$ 104,2 milhões

Riva e Savi foram denunciados com base em inquérito policial conduzido pelos delegados de polícia do Gaeco. Segundo as denúncias os valores teriam sido utilizados para custear as campanhas eleitorais no ano de 2014.

Foram denunciados juntamente com José Riva; Juliana Aguiar da Silva; Fabricia Ferreira Pajanoti e Silva; Jacymar Capelasso; Wladis Borsato Kuviatz ; Paulo Miguel Renó; Eliana Klitzke Lauvers e Audrei Valério Prudêncio de Oliveira.

Os denunciados são acusados de formar uma organização criminosa que atuava na Sema, fraudando o Sisflora. Através do esquema, madeireiras deste Estado emitiam e cancelavam guias florestais, visando a multiplicação de créditos florestais indevidos para os Estados de Goiás e Pará, totalizando 2020 operações, o que gerou um crédito indevido de 148.873,9964 m³ de madeiras, de diversas espécies.

Segundo os promotores, os grandes mentores da organização eram Riva e Savi que na época designaram seus assessores e cooptaram os servidores da Sema que tinham acesso ao sistema para de forma fraudulenta burlar o Sisflora.

De acordo com os promotores de Justiça, as investigações iniciaram-se em janeiro de 2015, por meio de uma auditoria realizada pela própria Sema, ao detectar que quatro madeireiras localizadas neste Estado de Mato Grosso fraudaram o Sisflora, emitindo e, logo em seguida, cancelando guias florestais no Sistema, com o objetivo de gerar créditos florestais para diversas madeireiras dos Estados do Pará e Goiás.

Quando iniciaram as investigações, a Sema estava sob comando da promotora de Justiça Ana Luiza Peterlini, que deixou o cargo quando o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu membros do MPE de atuarem no Executivo. Ao sair, foi substituída pelo vice-governador Carlos Fávaro (PSD).

A autorização de venda de produtos florestais para os Estados de Pará e Goiás, foi indevidamente autorizada por servidores da Sema, os quais teriam recebido vantagem indevida para tal fim.

Durante as investigações, apurou-se que assessores parlamentares e até mesmo uma vereadora, teriam oferecido vantagem indevida para que a fraude ocorresse. De outro lado, quatro madeireiras de Mato Grosso, por meio de seus representantes legais, operacionais e engenheiros florestais, contribuíram para que a fraude fosse concretizada, gerando créditos florestais para diversas madeireiras nos dois estados vizinhos.

Para se ter uma ideia da quantidade de madeira, levando-se em conta que um caminhão transporta em média 28m3 de madeira, seriam necessários 5.316 caminhões para realizarem o transporte; Se cada caminhão mede aproximadamente 14 metros, seriam 74 km de caminhões enfileirados. Considerando que cada metro cúbico de madeira pode custar, em média R$ 700, o montante aproximado da fraude seria de R$ 104, 2 milhões. Valor esse à época da fraude que consequentemente não gerou tributos aos cofres públicos. (Com Assessoria)