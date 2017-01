Juiz afasta conselheiro acusado de comprar vaga no TCE veja decisão

TCE Ex-vereador, ex-deputado, chegando inclusive a ocupar a presidência da Assembleia, Sérgio é investigado por, supostamente, ter comprado vaga no TCE que antes era ocupada por Alencar Soares

O juiz da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, Luiz Aparecido Bertolucci Júnior concedeu liminar, nesta segunda (09) determinando o afastamento, de imediato, de Sérgio Ricardo do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT). Ex-vereador, ex-deputado por vários mandatos, chegando inclusive a ocupar a presidência da Assembleia, Sérgio é investigado por, supostamente, ter comprado a vaga no TCE que antes era ocupada por Alencar Soares.

Esta é a segunda decisão que afasta um conselheiro do Tribunal de Contas em Mato Grosso. A primeira recaiu sobre o conselheiro aposentado, Humberto Bosaipo, após longo período afastado do cargo.

Sérgio tomou posse como conselheiro no órgão em 2012. Sua indicação ficou sob suspeita após a deflagração da Operação Ararath. A investigação da suposta compra de vaga no TCE foi proposta pelo Ministério Público Estadual (MPE) que, por essa razão, já havia pedido em dezembro de 2014 a anulação de posse de Sérgio.

A decisão judicial aponta que o ex-deputado “comprou” em 2009 a cadeira de Alencar Soares ao preço inicial de R$ 8 milhões. Desse montante, R$ 2,5 milhões teriam sido pagos de maneira antecipada, sendo que outras transferências, de R$ 2 milhões e R$ 2,5 milhões de forma parcelada.

A decisão ainda pediu a indisponibilidade de bens, de até R$ 4 milhões, dos outros réus do processo. São eles o ex-conselheiro Alencar Soares Filho, o então governador Blairo Maggi, hoje Ministro da Agricultura, o ex-secretário Eder de Morais Dias, Gércio Marcelino Mendonça Junior, conselheiro afastado do TCE, Humberto Bosaipo, ex-deputado José Riva, Leandro Valoes Soares, Sérgio Ricardo e do ex-governador Silval Barbosa.

O caso veio à tona quando Alencar Soares, segundo a investigação, teria usado contas dos filhos e de terceiros para receber depósitos da suposta venda de sua vaga no órgão. E-mails trocados com o empresário Júnior Mendonça, apontado como operador do esquema, comprovaram a efetivação dos depósitos de valores diversos com várias pessoas.

De acordo com o inquérito da Operação Ararath, Alencar teria indicado as contas bancárias dos filhos Leandro Valoes Soares e Leonardo Valoes Soares, e também de Alexandre de Freitas Bezerra e da empresa Paz Administradora de Ativos, administrada por Vanessa Navarro Alvarenga Tolentino, para depósitos ou transferências dos R$ 4 milhões, supostamente negociados por Eder Moraes e em atendimento a Maggi (à época no PR, hoje no PP).

