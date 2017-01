Juiz arquiva inquérito de boca de urna contra vice-prefeito de Sinop

O Juiz da 22ª zona eleitoral de Sinop, Cleber Luís Zeferino de Paula, decidiu encerrar o inquérito que investigava suposto crime eleitoral cometido pelo então vice-prefeito Gilson de Oliveira (PMDB), em 2 de outubro passado. A publicação está no Diário de Justiça Eletrônico desta segunda (23).

Reprodução Foto comprovaria que Gilson tirou foto no momento do voto em 2 de outubro

No trecho da decisão consta que “a conduta praticada pelo investigado, no máximo, poderá caracterizar é uma transgressão da norma eleitoral a ser apreciada e resolvida em outra seara, que não a da esfera penal, por ser a sua conduta totalmente atípica”.

Ainda de acordo com a sentença, não há provas suficientes que constatam suposto ato, o que gera constrangimento para o peemedebista. “Posto isto, ausente a tipicidade penal dos fatos investigados, não há justa causa para seu prosseguimento, o que caracteriza injusto constrangimento ao investigado, razão pela qual, com fundamento no artigo 654, § 2º, do CPP c.c. artigo 5º, LXVIII, da CF/88 concedo, ex officio, ordem de habeas corpus e determino o trancamento do presente inquérito policial”.

Em 2 de outubro, a própria assessoria de imprensa do então candidato, divulgou uma foto em que ele aparece com um celular na mão, supostamente tirando uma foto da urna eletrônica no momento da votação.

Lei

Conforme consta no Artigo 91 da Lei 9.504 do Código Eleitoral “fica vedado portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e filmadoras, dentro da cabina de votação”. Esta norma foi incluída na Leia das Eleições em 2009, e desde então é considerada como crime eleitoral.

O registro também pode ser considerado "boca de urna". A pena pode ser aplicada por meio de detenção com reclusão de seis meses a um ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e de acordo com o Artigo 39, o acusado pagará multa no valor de R$ 5 mil a R$ 15 mil.