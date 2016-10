Juiz critica Wilson por ataques contra Emanuel e reduz programa eleitoral

Gilberto Leite Wilson Santos, candidato a prefeito neste 2º turno, em entrevista ao RDTV

A Justiça Eleitoral determinou ao candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB) a perda de 1 minuto e 4 segundos do programa eleitoral desta terça (11), equivalete ao dobro do usado na prática do ilícito, e ainda suspendido o programa exibido. Segundo a decisão, o tucano ofendeu a honra do adversário Emanuel Pinheiro (PMDB), na primeira peça exibida neste segundo turno.

Na decisão o juiz da 1ª Zona Eleitoral, Paulo Toledo Ribeiro Junior, critica o grupo de Wilson e afirma que os representados não estão assistidos por departamento jurídico nem por algum marqueteiro que saiba o que esteja fazendo. “Parece que não entenderam direito ou não sabem mesmo, qual o objetivo da propaganda eleitoral", diz trecho do despacho, veja íntegra em anexo.

"Depois de findada a propaganda eleitoral do primeiro turno destas eleições, acreditei, ingenuamente, que os candidatos seriam mais educados politicamente e que tentariam demonstrar a que vieram e não a continuar com as barbáries demonstradas no primeiro turno.Ledo engano", desabafa o juiz

O magistrado explica ainda que Wilson infringiu o artigo 54 da resolução 23.457/2015 ao colocar inúmeras pessoas mostrando seus rostos, identificando-as, ora alardeando coisas que o Emanuel teria feito, ora agredindo o candidato. “O candidato Wilson, não disse em nenhum momento porque é candidato, mas, limitou-se a dizer o que fez em governos passados, a falar até das medidas contra a corrupção como se tivesse o poder de torná-las lei", ressaltou.

No primeiro programa, Wilson voltou a ligar a candidatura do adversário ao ex-governador Silval Barbosa (PMDB), preso por corrupção no Centro de Custódia da Capital. “Silval desviou dinheiro de programas sociais, dos nossos idosos e crianças”, disse o locutor da peça do tucano.

Emanuel pediu direito de responsa, mas não foi atendido na decisão. (Com Assessoria)

