Juiz dá 15 dias para 27 servidores da AL sem concurso se manifestarem

. 27 servidores têm 15 dias para se manifestarem sobre estabilidade no cargo

O juiz da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular, Luís Aparecido Bertolucci Júnior, fixou o prazo de 15 dias para que 27 servidores da Assembleia se manifestem em ações propostas pelo Ministério Público Estadual, que buscam a nulidade dos atos que concederam estabilidade a eles no serviço público. Para cada servidor o MPE propôs uma ação individual e em cada uma delas o juiz proferiu decisão similar, todas publicadas no Diário Oficial de Justiça que circulou nessa quinta (23).

Desde 2015 o MPE investiga vários casos de servidores suspeitos de terem adquirido a estabilidade no cargo de forma indevida, por não preencher os requisitos previstos no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988. Têm direito a estabilidade os servidores que já estavam em atividade, pelo menos, cinco anos antes da promulgação da CF.

O artigo 19 estabelece "que servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público".

Em agosto de 2015, o MPE já havia anunciado que investigava ao menos 100 possíveis casos de irregularidade. Em novembro de 2016, foi o próprio Bertolucci quem declarou nulo o ato da Assembleia que concedeu estabilidade a Djalma Ermenegildo, investigado na ação relativa à Operação Ventríloquo, que apura suposto esquema para desvio de recursos públicos, liderado pelo ex-deputado estadual José Riva.