Juiz dá 5 dias para prefeita entregar documentos ao adversário eleito

Reprodução Prefeito eleito Gerson Rosa precisou ir à Justiça para conseguir documentos

O juiz da 3ª Vara Cível de Barra do Garças, Wagner Plaza Machado Júnior, determinou prazo de cinco dias para que a prefeita de Pontal do Araguaia, Divina Oda (PSD), forneça cópias de documentos requeridos pela comissão de transição do prefeito eleito Gerson Rosa de Moraes (PSDB), sob pena de multa diária de R$ 500. Divina foi adversário do tucano nas urnas, mas perdeu a reeleição em outubro.

A decisão foi tomada depois que o prefeito eleito recorreu à Justiça para garantir o início dos trabalhos da comissão, até então, impedida de ter acesso à prefeitura.

Desde a formação da comissão, em 6 de outubro, Gerson Rosa vinha enfrentando obstáculos para dar início ao trabalho de levantamento da real situação do município, e diante das dificuldades encontradas, resolveu impetrar mandado de segurança com pedido de liminar para que os membros das comissão pudessem atuar.

“A transição é garantida em lei, contudo, estávamos enfrentando entraves para que pudéssemos analisar os documentos que julgássemos importantes para a próxima gestão. Tentamos retiradas vezes iniciar o trabalho, mas não houve o mínimo de colaboração. Sem alternativa, a solução foi recorrermos à Justiça”, disse o prefeito eleito.

Com a decisão do magistrado, a prefeita, além de ser obrigada a fornecer cópias dos documentos exigidos pela comissão, ainda teve que nomear os membros de seu governo para o acompanhamento dos trabalhos, dar ciência dos atos e, em caso de desobediência, arcar com o pagamento de multa diária.

“Tudo isso poderia ter sido evitado se a lei fosse cumprida, porém, foi preciso a intervenção judicial para que esse direito fosse respeitado. Está na Constituição”, disse o advogado Antônio Nunes de Souza, que defende os interesses do prefeito Gerson.

Na segunda (21), a prefeita Divina Oda, acatando a decisão judicial, assinou decreto nomeando os membros da comissão de governo e reconhecendo a comissão do prefeito eleito. O tentou falar com a prefeita, porém, ela não atendeu às ligações.