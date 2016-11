Juiz decreta nulo ato que estabilizou Djalma na AL e ordena suspensão

O juiz Luís Aparecido Bortolussi determinou que seja declarado nulo o ato da Assembleia que concedeu estabilidade no serviço público a Djalma Ermenegildo. A decisão é do último dia 18, e ainda está dentro do prazo legal para ser cumprida. Após o período fixado pelo magistrado, o Executivo e o Legislativo deverão interromper o pagamento a Djalma de qualquer remuneração ou subsídio proveniente e decorrente do ato que lhe estabilizou, sob pena de incidirem em multa diária no valor de R$ 5 mil.

Reprodução Réu na Operação Ventríloquo, Djalma Ermenegildo terá pagamento suspenso no Assembleia

Djalma é investigado na ação resultante da Operação Ventríloquo, que apura suposto esquema para desvio de recursos públicos, liderado pelo ex-deputado estadual José Riva. A ação foi proposta pelo Ministério Público Estadual com objetivo de anular o Ato n. 1270/01, emanado pelo Legislativo estadual, o qual concedeu a Djalma a indevida estabilidade excepcional no serviço público, visto que não preenchia requisito essencial previsto na legislação.

O MPE relata que o primeiro vínculo de Djalma com a Assembleia se deu em 1º de julho de 2000, quando foi nomeado para exercer cargo comissionado de assessor parlamentar. Salienta que antes desse período, o réu exerceu cargo público em Porto dos Gaúchos e Juara, e que foi ilegalmente e inconstitucionalmente estabilizado no Legislativo, ou seja, não contava com cinco anos de serviço no mesmo ente público na data de 5 de outubro de 1988, da promulgação da Constituição.

Nesta linha, o órgão fiscalizador expõe que Djalma sequer se encontrava na Assembleia ou em outro órgão estadual no ano de 1988 e que, de acordo com a documentação, ele atuava em Juara e apenas ingressou naquele órgão quase 12 anos após a promulgação. Para o MPE, “se o réu de fato prestou serviços em Juara, era neste ente que deveria ter sido estabilizado e não na Assembleia”.

Acontece que, além de todo o exposto, Djalma ocupa hoje cargo de técnico legislativo de nível superior, pertencente às carreiras permanentes do Parlamento, isso sem nunca ter passado por concurso público. O MPE afirma ainda que ele foi estabilizado no serviço público sem qualquer menção ao cargo ocupado, decorrente do fato de que exercia posto comissionado quando foi declarado estável, incidindo em proibição expressa na Constituição Federal.

Por fim, o Ministério Público sustenta que os atos administrativos que concederam a estabilidade no serviço público ao réu são ilegais e inconstitucionais, o que os fazem nulo de pleno direito. O Estado se absteve de contestar a ação. Já Djalma rebateu todos os pontos e defendeu que preenche o requisito temporal para a estabilidade no serviço público. Na mesma linha, ponderou o Legislativo.

O juiz acatou o posicionamento do MPE. Citou que os servidores em atividade há, pelo menos, cinco anos adquiriram estabilidade com a promulgação da Constituição, em 1988. Contudo, a mudança não previa a troca de cargo sem concurso. “Além do mais, a estabilidade extraordinária (art. 19 do ADCT) não se confunde com a efetivação, não sendo esta garantida ao servidor ora estabilizado, não podendo ele, portanto, ser investido em cargo ou enquadrado em carreiras”, reitera. Neste sentido, entendeu que qualquer ato normativo que vise burlar essa regra é considerado inconstitucional.

Titular da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular, o magistrado também apontou que a estabilidade deveria ter sido requerida por Djalma, à época da promulgação, mas para a Prefeitura de Juara. Por fim, condenou Djalma ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar Estado e Assembleia, uma vez que são isentas.

Em ação, MP questiona estabilidade de Pommot e Djalma na Assembleia