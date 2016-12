Juiz determina apreensão, lacre de maquinário e chaves de prefeitura

Reprodução A área alvo das ações judiciais está localizada em anexo ao setor Maria Joaquina, compreendendo total de 223 lotes que seriam comercializados pela prefeitura por meio de decretos baixados em 2015

O juiz da 3ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças, Wagner Plaza Machado Júnior, determinou a apreensão e o lacre dos maquinários da prefeitura de Pontal do Araguaia que estavam trabalhando na abertura de ruas no Loteamento Maria Joaquina, localizado no antigo lixão da cidade. Além da apreensão e lacre, o magistrado requisitou o envio das chaves ao Poder Judiciário.

Em decisão tomada no último dia 22, Wagner Plaza determinou que oficiais de Justiça se deslocassem à área para o cumprimento da sentença e ainda oficializou que o secretário de Obras e servidores da prefeitura que estivessem no local fossem encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Barra do Garças.

De acordo com a Justiça, duas decisões suspendendo dois decretos baixados pela prefeita Divina Oda (PSD) já haviam sido tomadas em julho, porém, as ordens não foram cumpridas, razão da nova medida. Nesta última, Plaza requisitou a abertura de inquérito policial contra a prefeita, que no próximo sábado (31), deixa o cargo e não terá mais prerrogativa de foro.

A área alvo das ações judiciais está localizada anexa ao setor Maria Joaquina, compreendendo 223 lotes que seriam comercializados pela prefeitura por meio de decretos baixados em 2015. Em julho, por força de uma ação popular, o juiz Wagner Plaza determinou a suspensão dos decretos por considerar o processo aberto pela prefeitura irregular, recomendando a adoção de medidas, entre elas a destinação para fins urbanos como pontos de lazer e instalação de equipamentos comunitários, entre outros, além de ressaltar que o loteamento está localizado dentro de uma área de preservação ambiental.

Depois da decisão de Wagner Plaza, a prefeita Divina Oda determinou a retirada dos maquinários e determinou à assessoria jurídica do município que recorresse da decisão