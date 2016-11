Juiz diz que greve pressupõe ônus e ocupação da guarita da UFMT é legal

A Justiça Federal não acatou pedido da Procuradoria Federal e considerou legal a ocupação da guarita 2 da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), localizada na rua Edgar Vieira (conhecida como rua 1). O local está fechado desde final de outubro, quando os técnicos entraram de greve contra a PEC do Teto (PEC 55, no Senado).

Assessoria Juiz federal Fábio Fiorenza decide que ocupação da guarita da UFMT é legal

O pedido de reintegração de posse foi feito pela Procuradoria Federal e na quarta (23) houve uma audiência de conciliação com o Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação da UFMT (Sintuf). Na sexta (25), o juiz federal Fábio Henrique Rodrigues de Moraes Fiorenza deu parecer favorável ao sindicato e reconheceu a ocupação como legal.

A procuradoria alegava que o fechamento da guarita vinha causando prejuízos aos acadêmicos, além de afetar a segurança, uma vez que os alunos utilizam os pontos de ônibus localizados na via alternativa - a pé. “O Câmpus Universitário conta com vários pontos de parada de ônibus de linha municipal de transporte coletivo. (...) O bloqueio impede a entrada e saída de veículos de emergência do Hospital Veterinário Universitário, que trata de casos de urgência e emergência", defendia o órgão.

A Procuradoria Federal apontava também que a UFMT possui um câmpus de grande dimensão, com 02 (dois) acessos principais, sendo um pela avenida Fernando Correa da Costa e outro na Avenida Edgar Vieira (Guarita 02). Ocorre que em dias de chuva o acesso a guarita 1 alaga. Mas o Sintuf alega que quando chove a guarita 2 é sempre liberada.

A procuradoria informou ter protocolado o documento com base também em dois abaixo-assinados subscritos por professores de medicina e de saúde coletiva, solicitando que a “AGU adotasse as providências necessárias para liberação do bloqueio, o que demonstra que a própria comunidade acadêmica manifesta a sua insatisfação quanto à impossibilidade de acesso ao câmpus promovido pelos sindicalizados.”

Decisão

O juiz entendeu que o sindicato e seus servidores não querem agir como proprietários da guarita 2 da UFMT ou de qualquer outro espaço físico da instituição. “O seu objetivo é, como em toda manifestação popular e paredista, manifestar o seu posicionamento acerca de determinado tema e buscar persuadir o seu destinatário – in casu, o Executivo e Legislativo federais – a atender a pauta de reivindicações por eles propostas”, diz trecho do despacho - veja íntegra em anexo.

Para o juiz, o que deve ser objeto de debate não é “a existência de prejuízos, pois eles sempre ocorrerão; mas, sim, até que ponto esses prejuízos são suportáveis”, disse.

Consta ainda no despacho que a guarita 2 tem menor fluxo de veículo e que a impossibilidade de os ônibus circularem dentro do câmpus não gera prejuízos. “(...) pois a via alternativa adotada contorna o câmpus, de modo que os pontos de ônibus nesta via alternativa não estarão a mais que alguns minutos de caminhada de qualquer local dentro do câmpus da UFMT”.

Com relação ao prejuízo no atendimento aos animais de grande porte no hospital universitário, “não restou demonstrado.” O despacho aponta ainda que o hospital é acessível por ambas as guaritas.

Ainda na decisão, consta que o comando de greve do Sintuf trata com ponderação os pedidos da reitoria para a liberação da guarita 2, afirmando que a portaria foi liberada por ocasião do Enem, do concurso do IFMT, da colação de grau do curso de arquitetura e do congresso brasileiro de sistemas agroflorestais.

Diante de todo o exposto, o juiz indeferiu a liminar e considerou proporcional e razoável determinar que, “não havendo notícia de que as atividades mesmas da universidade estejam suspensas em razão da greve dos servidores, os requeridos liberem o acesso pela guarita 2 sempre que os frequentes alagamentos por chuvas na av. Fernando Correa da Costa impedirem o acesso ao câmpus pela guarita 1”, finaliza.

