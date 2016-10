Juiz diz que Justiça age quando provocada, após queixas de Wilson

Alexandra Lopes Em visita à sede do Rdnews, juiz do TRE Lídio Modesto rebate candidato a prefeito Wilson Santos

O juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Lídio Modesto da Silva Filho, afirma que a Justiça só age quando for provocada, em relação à declaração do candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB), que reclamou que a Justiça Eleitoral interfere, de forma demasiada, nas eleições municipais.

“Eu não avalio como positivo, isso porque ele (Wilson) é um cidadão formado em Direito. Ele sabe que a Justiça precisa corrigir aquilo que não está de acordo com a Lei. Na verdade, a Justiça não interfere em nada. Ela tenta dar uma resposta quando for provocada”, disse em visita à sede do .

O magistrado ainda ressalta que a Justiça não age “de ofício” e que se houve algum tipo de medida suspendendo horários, é porque foram provocados. “Se os juízes da propaganda têm feito algum tipo de corte, isso só foi feito porque foram provocados por alguém”, conclui.

A reclamação de Wilson ocorreu após as últimas semanas onde diversas decisões suspenderam tanto o programa do adversário Emanuel Pinheiro (PMDB), quanto o do tucano. “Alguns juízes têm limitado o campo de debate. Quem quer viver pra vida pública não tem segredinho. Tudo será revelado”, disse minutos antes do debate da TV Record ontem (23).

Suspensões

A Justiça suspendeu os programas e inserções pelo menos quatro vezes, durante o período eleitoral, sendo duas suspensões de um dia para o Emanuel e duas de dois dias para Wilson.

Entretanto, só Emanuel cumpriu as punições e sua totalidade. Wilson, por sua vez, conseguiu suspender no Tribunal de Justiça o segundo dia de proibição da propaganda na primeira decisão desfavorável. A segunda decisão contrária o tucano conseguiu derrubar na própria Justiça Eleitoral, sem que recebesse a punição.

