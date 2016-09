Juiz extingue mandado de segurança e decide manter intervenção da CAB

TJMT Juiz Luis Aparecido Bortolussi extingue mandado

de segurança e mantém a intervenção da CAB

O juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, decidiu extinguir o mandado de segurança impetrado pela CAB Ambiental, contra a decisão do prefeito Mauro Mendes de intervir na CAB Cuiabá. Com a decisão ficam mantidos os termos do decreto nº 6.009, que determinou a intervenção por 180 dias na empresa, assinado pelo prefeito em 2 de maio deste ano.

No dia seguinte, por unanimidade, a Câmara de Cuiabá aprovou a intervenção. A decisão pelo fim da ação foi tomada na sexta (23) e já está publicada no Diário da Justiça Eletrônico. “A decisão da Justiça demonstra que o prefeito Mauro Mendes estava absolutamente certo ao fazer a intervenção na CAB Cuiabá”, avalia o procurador geral do município, Rogério Gallo.

Intervenção

Irregularidades detectadas pela Comissão Especial de Auditoria que apurou a situação da CAB Cuiabá, e atendendo a recomendação da Arsec, levaram Mauro a decretar a intervenção na concessionária, que tem a concessão do abastecimento de água e tratamento de esgoto em Cuiabá.

O prazo de intervenção é de 180 dias, que pode ser prorrogado. A decisão embasou-se num relatório de 70 páginas elaborado pela comissão que foi criada pelo Decreto nº 5.923, assinado em dezembro passado por Mauro. Pelo que foi apurado durante o trabalho, presidido por Gallo, além das dificuldades criadas pela situação do controlador, o Grupo Galvão Engenharia, que pediu recuperação judicial, a comissão concluiu que houve gestão temerária e existem claros indícios de desvio de recursos da concessão.

A auditoria mostrou que o trabalho da CAB não foi executado a contento não apenas pelas dificuldades enfrentadas por sua controladora, mas também porque a gestão foi inadequada do ponto de vista da governança corporativa. O relatório apontou 11 indícios de irregularidades, dentre eles o pagamento de salários altíssimos para a diretoria, bem como prêmios que chegaram a R$ 2 milhões entre 2013 e 2015. Em 2014, por exemplo, o diretor-presidente recebeu, em média, um salário mensal de R$ 150 mil. (Com Assessoria)