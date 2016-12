Juiz indefere liminar e Dilmair Callegaro será diplomado em Sinop

. Vereador eleito, Dilmair Callegaro será diplomado nesta 6ª após decisão de juiz

O juiz João Manoel Pereira Guerra, da 32ª Zona Eleitoral, indeferiu o pedido de liminar em uma ação de investigação judicial contra o vereador eleito Dilmair Callegaro (PSDB). Segundo o magistrado, o tucano será diplomado na cerimônia realizada nesta sexta (16), mas isso não impede a tramitação do processo.

“Tinha uma medida que foi postulada dentro de uma AIJ, mas eu entendi que não era o momento de antecipar um juízo de valor e, portanto, não concedi a liminar, deixando para que haja a instrução plena do processo e assim se lá na frente, depois da instrução, se confirme aqueles fatos pode gerar consequências para o candidato, mas hoje todos que foram eleitos serão diplomados”, explicou o juiz.

A ação é de autoria do Ministério Público Eleitoral que acusa o vereador eleito de abuso de poder econômico e arrecadação e gastos ilícitos de recursos. Além da reprovação da prestação de contas, na ação constam documentos que apontam fortes indícios de “caixa 2”, como recibos de pagamentos a cabos eleitorais, gastos com materiais gráficos e combustível.

“As condutas praticadas pelo investigado, relativas à arrecadação e gastos de recursos, contrariam a legislação eleitoral vigente e comprometem a lisura do processo eleitoral e, por isso, conduziram a reprovação das contas de campanha”, traz trecho do documento assinado pelo promotor.

Segundo o Ministério Público, além das provas documentais, foram arroladas testemunhas que serão ouvidas dentro do processo legal. Ao final, o promotor de Justiça requer a condenação do candidato pela prática da infração eleitoral, cassação do diploma e a inelegibilidade por oito anos. Dilmair Callegaro disputou cargo eletivo pela primeira vez este ano, ele foi o vereador mais votado com 1826 votos válidos.

