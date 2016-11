Juiz julga improcedentes ações de Saggin e mantém reeleição de Beto

Edevilson Arneiro Prefeito reeleito em Barra do Garças Beto Farias tem vitória na Justiça Eleitoral após decisão

O juiz da 47ª Zona Eleitoral, Wagner Plaza Machado Júnior, julgou improcedente quatro Ações de Investigação Eleitoral (AIJE) impetradas pela coligação "Barra do Garças Muito Mais" contra o prefeito reeleito Beto Farias (PMDB). As ações foram ingressadas pós-período eleitoral, em 17 de outubro, com o objetivo de investigar supostos crimes eleitorais e modificar o resultado das urnas. As sentenças foram proferidas no decorrer da semana passada.

De acordo com a coligação, encabeçada pelo advogado Sandro Saggin (DEM), o prefeito teria comparecido indevidamente na inauguração de uma casa filantrópica, custeada com recursos públicos; transferido servidores públicos durante a campanha eleitoral; participado de um programa jornalístico em maio deste ano e, por último, cometido abuso político ao distribuir um informativo de campanha com as ações como prefeito.

Nas quatro AIJEs, o magistrado considerou as argumentações da oposição improcedentes por não haver indícios da prática de crime eleitoral que pudesse prejudicar o pedido de registro da candidatura de Beto, que concorreria à reeleição.

Além dessas ações, a coligação "Barra do Garças Muito Mais" já havia requerido a impugnação do pedido de registro do peemedebista em três oportunidades, sob o argumento de que o prefeito estaria inelegível por força de uma condenação por abuso de poder econômico nas eleições de 2010, quando concorreu à Câmara Federal, contudo, os argumentos não foram aceitos pela Justiça Eleitoral em Barra do Garças e no TRE em Cuiabá.

Beto foi reeleito prefeito com 20.275 votos (72,34), contra 5.564 (19,85%) do segundo colocado, Sandro Saggin, e 2.187 votos (7,80%) do vereador Odorico Ferreira Cardoso, o Professor Kiko (PT).

Prestação de contas

Na sexta (25), o juiz da 9ª Zona Eleitoral, Michel Lotfi Rocha da Silva, aprovou as contas de campanha do prefeito reeleito e do vice eleito, Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira (PR). Com a decisão eles poderão ser diplomados no ato que a Justiça Eleitoral realizará no próximo dia 5, no anfiteatro Fernando Peres de Farias, em Barra.