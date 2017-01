Juiz mantém bloqueio de mais de R$ 3 mi de ex-presidente do MT Saúde

O juiz da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular, Luís Aparecido Bertolucci Júnior, manteve a indisponibilidade dos bens, no montante de R$ 3,3 milhões, do ex-presidente do MT Saúde Yuri Bastos Jorge, na ação que apura supostos desvios de recursos do plano de saúde dos servidores estaduais. A decisão foi proferida em 15 de dezembro passado, mas publicada somente no Diário de Justiça Eletrônico de sexta (20).

Rdnews Ex-presidente do MT Saúde Yuri Bastos Jorge continua com os R$ 3,3 milhões indispon´veis

Conforme acompanhamento processual, Yuri defendeu que não havia mais necessidade do bloqueio dos bens, pois o processo tramita há quase quatro anos e até o momento a fase de instrução não foi concluída.

“Nesse contexto, torna-se manifestamente desarrazoado e desproporcional que o requerido tenha todos os bens constritos por força de um processo cuja tramitação encontra-se suspensa e sem prazo para que tenha continuidade”, diz trecho dos argumentos.

Ele embasou o pedido de desbloqueio, e eventual ressarcimento ao erário, em Carta Fiança apresentada pela empresa Connectmed, cujo valor ultrapassa a quantia do suposto dano, “revelando que a constrição de qualquer outro bem móvel ou imóvel configura claro excesso na indisponibilidade de bens”.

Nesta linha, sugeriu que a restrição de bens fosse mantida somente sobre um apartamento de sua propriedade, “cujo valor, aliada a carta fiança existente, é muito mais que suficiente para garantir esse juízo”, completou. Os argumentos não foram aceitos pelo juiz.

De acordo com a denúncia proposta em 1º de setembro de 2014, o prejuízo foi de R$ 3,3 milhões ao erário. As irregularidades teriam ocorrido entre março de 2006 e setembro de 2010. A apuração foi realizada em conjunto com o Núcleo de Defesa do Patrimônio Público do MPE, Auditoria Geral do Estado e Delegacia Fazendária. Além do ex-presidente, o contador Hilton Paes de Barros e o administrador de empresas, William Tsui, também foram denunciados. Todos são acusados de fraude em licitação e peculato.

Segundo o Ministério Público Estadual, em 2005, Yuri Bastos promoveu contratação direta, sem licitação, da empresa Connectmed (CRC) Consultoria, Administração e Tecnologia em Saúde para implantação e administração do plano de Saúde. Para retirar do cenário o SESI (Serviço Social da Indústria), que até então prestava os serviços, desde 2003, quando havia vencido a concorrência pública. Desde então, a presidência do órgão passou a atrasar sistematicamente os pagamentos. Situação esta que se manteve por 22 meses.

MP denuncia ex-presidente de plano e outros 2 por "rombo" de R$ 3,3 mi