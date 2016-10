Juiz suspende decisão e Wilson vai exibir último programa eleitoral hoje

Alair Ribeiro Juiz do TRE Ricardo Almeida suspende decisão que impedia veiculação do programa de Wilson hoje

O juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ricardo Almeida, suspendeu os efeitos da decisão judicial que impede o candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB) de exibir o programa eleitoral nesta sexta (28), último dia de campanha na TV neste segundo turno.

Entretanto, determinou que a emissora se abstenha de colocar no ar, caso a peça seja reprise ou reprodução de conteúdos já vedados pela Justiça.

Ontem (27), a juíza Maria Rosi de Meira Borba, da 54ª Zona Eleitoral, suspendeu o programa de Wilson. A decisão foi proferida porque o candidato do PSDB desrespeitou determinação anterior da própria magistrada, que havia tirado quase 4 minutos do programa eleitoral do tucano, na quarta (26).

Segundo a juíza, a coligação Dante de Oliveira “fez ouvido de mercador à determinação judicial e veiculou o mesmo programa truncado em seu horário eleitoral". A peça trazia áudio de uma conversa entre Wilson e familiares do adversário Emanuel Pinheiro (PMDB).

Como penalidade, a magistrada determinou "a perda ao direito de veiculação de toda e qualquer propaganda, em rádio e televisão, inclusive por inserções, nos horários eleitorais gratuitos no dia 28 de outubro". Além disso, fixou multa de R$ 50 mil por cada vez que a decisão for descumprida.