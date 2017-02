Juiz suspende reunião de conselho que afastaria Hermes da Fecomércio

. Hermes Martins, presidente da Fecomércio, é acusado de cometer irregularidade

A reunião que decidiria sobre o afastamento do presidente da Fecomércio-MT, Hermes Martins, foi cancelada pela Justiça do Trabalho em decisão liminar (temporariamente). Apesar disso, a Federação afirma que não há indícios de irregularidade na gestão do titular. O encontro estava marcado para ocorrer ontem (20), às 15h.

As possíveis irregularidades contra Hermes constam num relatório de auditoria produzido pelo Conselho Fiscal do Senac do Rio de Janeiro, e é usado para embasar o pedido de afastamento do presidente. O despacho foi proferido pelo juiz convocado Nicanor Fávero Filho.

Dentre os problemas, está a realização de duas reformas, no montante de R$ 1,3 milhão, em um imóvel de propriedade de Yasmin Jamil Nadaf, irmã do ex-secretário estadual Pedro Nadaf, ambas quando este era presidente da Fecomércio. À época, Hermes ocupava a vice-presidência da Federação.

Ainda de acordo com a nota, os membros do conselho que pediram o afastamento não solicitaram em nenhum momento procedimento administrativos para apurar as falhas. Também não ofertaram oportunidade de defesa de Hermes, “que sempre manteve seus atos de gestão com total transparência”, sustenta trecho da nota.

O presidente explica que todas as supostas de irregularidades foram esclarecidas por Hermes. “Interesses exclusivamente políticos, com a intenção de tão-somente prejudicar a imagem do atual gestor da entidade, visto que as eleições para presidência da Fecomércio serão realizadas novamente somente no segundo semestre de 2018”, explica.