Juíza acata denúncia contra João Emanuel e mais 7; ex-vereador é réu

Rdnews Ex-vereador João Emanuel se torna réu na Operação Castelo de Areia e será investigado sobre CV

A juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane, acatou denúncia do Ministério Público Estadual, nessa segunda (26), contra o ex-vereador por Cuiabá João Emanuel e mais sete pessoas, além de solicitar a instauração de inquérito policial para apurar se João Emanuel é, de fato, integrante da organização criminosa Comando Vermelho.

A denúncia é referente à constituição de organização criminosa e estelionato. Na prática, João Emanuel, Walter Dias Magalhães, Shirlei Aparecida Matisuoka Arrabal, Lazaro Roberto Moreira Lima, Evandro Jose Goulart, Marcelo De Melo Costa, Irênio Lima Fernandes e Mauro Chen Guo Quin tornaram-se réus na ação oriunda da Operação Castelo de Areia, deflagrada pela Polícia Civil, em 26 de agosto.

Segundo o MPE, no período entre 2012 até a presente data, os acusados e outras pessoas ainda não identificadas, constituíram e integraram uma organização criminosa estruturalmente ordenada, com estabilidade de atuação e divisão de tarefas, com o objetivo primordial de obter vantagem pecuniária ilícita, mediante a prática de estelionatos.

Os indiciados constituíram e integraram uma organização criminosa que, por intermédio do uso das empresas American Business Corporation Shares Brasil Ltda E Soy Group Holding America Ltda, sucessivamente, perpetraram vários golpes milionários em face de múltiplas vítimas, neste Estado de Mato Grosso.

Consta na denúncia que o modus operandi da organização seria o seguinte: inicialmente captavam pessoas que tinham interesse em obter empréstimos com juros menores ou de investir em empreendimentos imobiliários; em seguida acertavam o valor do suposto empréstimo ou do investimento, que são sempre de valores altíssimos; firmavam pré-contratos do suposto empréstimo/investimento; e, após, solicitavam determinada quantia que, segundo eles, era necessária para a concretização do empréstimo.

Além disso, após receber os valores repassados pelas vítimas começavam a dar “desculpas”, não empregavam os valores conforme prometido e tampouco devolviam as quantias pagas pelas vítimas.

De acordo com a denúncia, figuram como sócios minoritários da empresa Soy os indiciados João Emanuel, Lázaro Roberto Moreira Lima E Irênio Lima Fernandes, respectivamente irmãos e pai, os quais, segundo o MP, agiriam ativamente na captação de vítimas, tratativas dos negócios fraudulentos e tomada de medidas destinadas a ludibriar as vítimas no sentido de que estariam tomando as medidas necessárias para a operacionalização do negócio.

Diante disso, a juíza deferiu o compartilhamento de provas com o Núcleo de Ações de Competência Originária do MPE, e com a Corregedoria-Geral da Justiça, tendo em vista que no interrogatório Walter Dias relatou à polícia que João Emanuel teria afirmado que teria “comprado” uma decisão judicial para poder negociar uma área localizada nas proximidades da avenida do CPA.

“Oficie-se à autoridade policial que presidiu as investigações para que, em IP complementar, verifique a eventual participação das pessoas de Eli Leite, André Manhães, Alan Carlos De Oliveira, Julio Cesar Rodrigues De Oliveira, “Silas”, Lana Camila Matsuoka Arrabal, Roberto Matsuoka E “Terere”, eis que mencionadas por vítimas e testemunhas nestes autos”, diz trecho da decisão.