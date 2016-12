Juíza afirma que não há provas de caixa 2 contra governador veja vídeo

Gilberto Leite Selma Arruda diz que ainda não há provas cabais de envolvimento de Taques em corrupção

A juíza "linha dura" Selma Rosane Arruda, titular da 7ª Vara Criminal, afirma que o empresário Alan Malouf não apresentou nenhuma prova sobre um suposto financiamento da campanha eleitoral, de 2014, do governador Pedro Taques (PSDB). Alan foi citado na delação premiada do também empresário Giovani Guizardi como o financiador de um suposto esquema de caixa 2 do tucano.

A magistrada explicou a questão, nesta quinta (29), em entrevista ao programa SBT Comunidade, da TV Rondon. Entre outras coisas, Selma debateu sobre o combate à corrupção, possibilidade de entrar para a vida política e novas operações em 2017.

Além disso, declarou que até agora não é possível dizer se Taques está envolvido no esquema de corrupção na secretaria estadual de Educação (Seduc), investigado pelo Gaeco na deflagração da Operação Rêmora. “Até agora o que se tem é apenas o depoimento dele [Alan Malouf]. Provas no processo, documentais, ele não apontou nenhuma”, esclareceu.

A juíza também disse que optou pela soltura de ex-secretário Permínio Pinto e de Fábio Frigeri, porque percebeu que já tinham sido interrogados. "Toda a instrução já terminou, colaboraram na medida do possível com aquilo que o Juízo esperava que colaborassem, esclareceram aquilo que faltava esclarecer”, reforçou.

Por fim, Selma alegou que não houve mais prisões no caso de corrupção na Seduc, porque “tecnicamente a lei não permite manter pessoas presas simplesmente por manter". "Eu só posso manter preso ou só posso decretar prisão se essas pessoas tiverem ameaçando a instrução do processo, ameaçando alguma testemunha ou se houver a possibilidade delas fugirem do país, por exemplo”, concluiu.

Assista, abaixo, entrevista da magistrada.