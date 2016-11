Juíza atende preso da Rêmora e cancela lançamento de obra na 010

Reprodução Juíza acata pedido liminar da Guizardi Construtora e cancela lançamento da obra

A juíza de direito convocada pelo Tribunal de Justiça, Vandymara Zanolo, acatou pedido da empresa Guizardi Júnior Construtora e Incorporadora Ltda e determinou que o governo estadual cancele a cerimônia de lançamento da obra de duplicação de 4.9 km da rodovia Hélder Cândia (MT-010), a Estrada da Guia.

Conforme a secretaria estadual de Infraestrutura e Logística (Sinfra), a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) vai recorrer da decisão, que atende ao mandado de segurança impetrado pela empresa, de propriedade do réu Giovani Guizardi Júnior, tido como líder de esquema de fraudes em obras da Seduc investigada na Operação Rêmora.

A empresa discute na Justiça o resultado do processo licitatório, o qual perdeu, mas argumenta que apresentou a proposta com menor preço, contudo, não cumpriu os requisitos do edital.

A Estrada da Guia será duplicada no perímetro urbano de Cuiabá, entre o entroncamento com a Estrada de Chapada dos Guimarães (MT-251) e o trevo de acesso ao Rodoanel. A primeira fase de obras consiste em executar a recuperação funcional do atual pavimento da Estrada da Guia. Em paralelo, será executada a duplicação da rodovia.

Pró-Estradas

A obra integra o programa Pró-Estradas Vale do Rio Cuiabá, o maior conjunto de obras da história desta região, que prevê investimento superior a R$ 1 bilhão. As ações vão impactar diretamente a vida de 900 mil habitantes de 13 municípios, ou seja, quase um terço da população mato-grossense. O benefício, entretanto, será para todo o Estado. (Com Assessoria)