Juíza cita ataques, deixa redes sociais e vai seguir na luta contra quadrilhas

A juíza da Sétima Vara Criminal Selma Arruda, responsável pela operação Sodoma, que resultou na prisão de figuras como o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e recentemente do advogado Francisco Faiad (PMDB), anunciou que está se retirando do Facebook no prazo de 48h.

Selma Arruda atribui a decisão de excluir as páginas Selma Arruda I e Selma Arruda II a ataques pessoais que tem sofrido por conta das decisões judiciais que profere. Na postagem, ela afirma sofrer acusações infundadas por tentar aplicar a justiça e as leis contra poderosos no Estado. A juíza assinala ainda que as agressões tem cunho pessoal e familiar.

Selma Arruda também reclama que pessoas que classifica como marginais afirmam que ela tem pretensões políticas e tentam desqualificá-la. No texto, a magistrada ainda ressalta a própria honestidade.

Depois de expor as razões para se retirar das redes sociais, Selma Arruda faz um compromisso com os seguidores e assegura que, enquanto tiver forças, continuará lutando contra as quadrilhas que se instalaram em Mato Grosso.

