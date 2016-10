Juíza da 7ª Vara Criminal conta que filho foi assediado por um corrupto

Gilberto Leite/Rdnews Juíza diz que o filho advogado foi assediado para conquistar vaga em escritório

Conhecida como a “Dama de Ferro” do Judiciário, em razão de decisões que levaram figurões da política do Estado para cadeia, a juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, revelou que o filho Felipe Arruda recebeu uma proposta indecorosa de um corrupto. A informação veio à tona durante entrevista ao Programa O Livre, transmitido pela TV Band Cuiabá.

“Essa semana meu filho que é advogado veio me contar que foi assediado por um corrupto, para ser empregado em um grande escritório de advocacia. Para que quando os processos caírem na minha mão, eu não poder atuar”.

A magistrada conta que questionou o filho e ele disse de, forma natural, que não aceitou. “Ele poderia ter aceitado, mas não o fez”, afirma. Selma explica que caso ele tivesse aceitado ela seria impedida de julgar processos no qual ele estivesse envolvido, segundo o Código de Processo Civil. “Ele poderia ter aceitado, era um salário enorme. A diferença de um corrupto para um íntegro é este: é dizer não”, diz, orgulhosa do filho.

Prisões

Durante a entrevista, a juíza também destacou a prisão que expediu contra os políticos que a mais chocou. E deixou claro que não foi a do ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

De acordo com Selma, foi contra o ex-presidente da Assembleia José Riva. “Meu primeiro impacto não foi nem do ex-governador. Foi o do ex-presidente da Assembleia por ele ser a figura mais emblemática no Estado. Quando aquele pedido chegou para mim, eu pensei a que ponto chegamos. Meu Deus, no que o mundo se deu?”, disse.