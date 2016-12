Juíza decreta prisão de Alan Malouf; empresário se entrega no Fórum

Gilberto Leite/Rdnews Juíza Selma Arruda decretou prisão de Alan Malouf por envolvimento em fraudes

A juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá Selma Arruda determinou a prisão preventiva do empresário Alan Malouf, dono do buffet Leila Malouf.

A determinação faz parte da deflagração da 3ª fase da Operação Rêmora, denominada "Grão Vizir", que investiga esquema de propina e fraudes em licitações na secretaria estadual de Educação (Seduc).

Alan Malouf foi citado na delação premiada do empresário Giovani Guizardi, dono da Dínamo Construtora Ltda, como financiador do suposto caixa 2 da campanha do governador Pedro Taques (PSDB), em 2014. Ele teria tentado recuperar o dinheiro com fraudes na secretaria.

Neste momento, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) cumpre mandados de busca e apreensão no buffet e na casa do empresário, que ainda não foi encontrado.

Também integra a operação o Núcleo de Ações de Competência Originária (Naco), que investiga autoridades com foro privilegiado. Além da prisão, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão e condução coercitiva. (Com Assessoria)

Às 15h55 - Advogado diz que Malouf vai se entregar ainda hoje

O advogado Huendel Rolim, que responde pela defesa de Alan Malouf, informa que o empresário vai se apresentar ainda hoje às autoridades competentes.

Às 17h09 - Empresário se entrega

Segundo o advogado, o empresário Alan Malouf se apresentou há pouco na 7ª Vara Criminal de Cuiabá. Do Fórum, ele foi conduzido ao IML para realizar exame corpo de delito. Em seguida deve ser levado para o presídio. Ainda não informação precisa sobre qual local Malouf será encaminhado, se é para o Centro de Custódia de Cuiabá ou Penitenciária Central do Estado.