Juíza derruba aumento de 85% em salário de prefeito, vice e secretários

A juíza Anna Paula Gomes de Freitas, da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta (803 km ao norte de Cuiabá), barrou o aumento dos salários do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais em 85,7%, e instituído o 13º salário aos vereadores, aprovado por 8 votos a 3, no final de dezembro.

Com o reajuste, o salário do prefeito Asiel Bezerra (PMDB) passaria de R$ 14,8 mil para R$ 26,2 mil. Já o subsídio de vice-prefeito iria de R$ 7,4 mil para R$ 8,7 mil, e de secretários de R$ 4,9 mil também para R$ 8,7 mil.

Por meio da suspensão dos efeitos da Lei Municipal nº 2.354/2016, a magistrada determinou a manutenção dos vencimentos nos valores anteriores ao da aprovação da lei, sob pena de multa diária de R$ 10 mil e da configuração dos crimes de desobediência e de apropriação indébita pelo gestor público.

A ação popular, com pedido de liminar, foi ajuizada pelos advogados Joel Quintella e Sandra Corrêa de Mello contra a prefeitura e da Câmara, visando a suspensão de projeto de lei de autoria da Mesa Diretora que aumentou os subsídios e instituiu o 13º salário.

A parte autora sustentou que a referida norma afronta o artigo 21 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), fere o princípio da legalidade insculpido no artigo 37 da Constituição Federal e também o artigo 16 do Regimento Interno da Câmara.

A ação foi impetrada durante o recesso forense e, nesse período, o projeto de lei foi sancionado pelo prefeito, com a devida publicação no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas em 28 de dezembro de 2016, transformando-se na Lei Municipal nº 2.354/2016.

Na decisão, a magistrada destacou o parágrafo único do artigo 21 da LRF, que dispõe que também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder. “Por despesa com pessoal o artigo 18 da mesma Lei de Responsabilidade Fiscal conceitua como abrangendo o subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores”, salienta a juíza. (Com Assessoria)

