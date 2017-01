Juíza determina o sequestro de bens de Janete Riva em ação da Imperador

Davi Valle/Rdnews MPE diz que esquema ligado a Janete Riva consistia em simular pagamento por serviço não prestado

A juíza da 7ª Vara Criminal, Selma Arruda, determinou o sequestro dos bens imóveis objetos de alienação fiduciária em nome de Janete Riva, que é esposa do ex- presidente da Assembleia, José Riva. A magistrada acatou um pedido do Ministério Público Estadual (MPE) na ação judicial em que o casal é acusado de participação em suposto esquema de desvios de recursos da Assembleia investigado pela Operação Imperador.

“Defiro o sequestro dos direitos aquisitivos pertencentes à ré Janete Gomes Riva sobre os bens imóveis apontados às fls. 262/270, quais sejam, os matriculados sob n. 19.530, 19.531, 19.532, 19.533, 19.534 e 19.529, junto ao 7º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá, os quais são objeto de contratos firmados com a Cooperativa de Crédito dos Médicos, outros Profissionais de Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred/Mato Grosso”, diz trecho da decisão judicial.

Na defesa, Janete alegou que o pedido do MPE carece de interesse de agir. Ela sustenta, ainda, que o ressarcimento de danos ao erário já é objeto da ação civil pública. A tese da defesa não foi acatada pela magistrada. Entretanto, cabe recurso acerca do sequestro de bens determinado por Selma Arruda.

Esquema

Segundo a denúncia do MPE, Riva, Janete e outros réus simulavam a realização de licitações para possibilitar a ocorrência de pagamentos pela Assembleia. No entanto, os produtos não eram entregues. Na ação, Janete é acusada de emitir atestados de recebimento das mercadorias, produtos e serviços.

Além disso, o MPE alega que o esquema consistia em simular o pagamento por serviço não prestado. As empresas colaboradoras recebiam 20% do valor. Já Riva e seus comparsas recebiam 80% do valor desviado, que chega a R$ 60 milhões. (Com informações do Ponto na Curva)