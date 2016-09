Juíza diz que culpar mulheres por estupro estimula prática de abusos

A juíza Ana Cristina Silva Mendes, da 10ª Vara Criminal e 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, diz que os números apresentados pela ONU relacionados a atos de violência sexual sofridos pelas mulheres, são alarmantes e devem ser vistos com preocupação, uma vez que retratam o que é vivido por mulheres de todo o Brasil, “Julgamento machista e preconceituoso”, dispara.

Conforme a pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, para 33% da população brasileira, a vítima é considerada culpada pelo estupro sofrido. “Mulheres que se dão ao respeito não são estupradas.” A afirmativa obteve a concordância de 42% dos homens e 32% das mulheres entrevistadas, enquanto que 63% das mulheres discordam.

Davi Valle Juíza Ana Cristina Mendes diz que dados de pesquisa são alarmantes, preconceituosos e machistas

Para a magistrada, as mulheres são vítimas diariamente de reações preconceituosas, fruto de um comportamento social machista que se arrasta por gerações, e que busca na “culpabilização” da mulher a justificativa para as agressões praticadas. “Vivemos em uma sociedade patriarcal, onde as mulheres são subjugadas e condenadas nos mais diferentes aspectos”.

Segundo ela, o combate à cultura do machismo, causa primeira da violência contra a mulher, deve ser intensificado pela sociedade. Nesta linha, aponta que o comportamento machista instalado entre as mulheres contribuem “fatalmente” para a disseminação da violência contra o gênero, e não podem ser vistos com normalidade.

A juíza ainda alerta que os números são fortes, mas não revelam outro aspecto da violência sexual, aquela em que as mulheres são subjugadas por seus companheiros. “Não podemos desconsiderar que quando a mulher se recusa a manter uma relação sexual, e ainda assim o companheiro insiste, ela está sofrendo um abuso e sendo agredida em sua intimidade”.

Dados

Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), a violência sexual é “qualquer ato sexual ou tentativa de obter ato sexual, investidas ou comentários sexuais indesejáveis ou tráfico ou qualquer outra forma, contra a sexualidade de uma pessoa usando coerção”. A violência pode ser praticada por qualquer pessoa, independente da relação com a vítima, e em qualquer cenário, incluindo a casa e o trabalho. O ato pode acontecer na própria residência ou na rua.

Dados do 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que foram registrados 47.646 casos de estupro em todo o país em 2014, o que significa um estupro a cada 11 minutos. A pesquisa mostrou ainda que 65% da população têm medo de sofrer violência sexual. Em termos regionais, o maior medo é verificado nas regiões Norte e Nordeste do país, atingindo 72% de toda a população.

No entanto, se verificamos apenas as respostas das mulheres, notamos que 90% das mulheres que residem no Nordeste afirmam ter medo de sofrer violência sexual, seguidas de 87,5% da população feminina do Norte, 84% no Sudeste e Centro-Oeste e 78% no Sul do país, traz o documento.

Pena

No Brasil, a pena para o crime de estupro varia de seis a 12 anos, podendo chegar a 30 anos, a maior pena prevista no ordenamento jurídico brasileiro em caso de morte da vítima. (Com Assessoria)