Eu estou com vergonha de ser brasileira neste momento. O desabafo é da juíza titular da Vara de Combate ao Crime Organizado e Corrupção de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, em referência à votação que ocorreu nesta madrugada (30), na Câmara dos Deputados, que alterou o pacote que reúne um conjunto de medidas de combate à corrupção.

O texto original, apresentado pelo Ministério Público Federal, tinha 10 medidas e contava com o apoio de mais de 2 milhões de assinaturas de brasileiros. Destas, restaram apenas quatro, porém parcialmente. Leia mais sobre as alterações aqui.

“Vejo com muita tristeza e decepção, não apenas pelo resultado em si, mas principalmente pela forma sorrateira como aconteceu. Aproveitaram que o país estava consternado com a queda do avião e usaram dessa cortina para sabotar as medidas, desfiguraram as 10 medidas, legislaram em causa própria”, disparou a magistrada em entrevista ao .

Para a juíza, os parlamentares agiram contra o interesse da sociedade para se blindar. “E isso é uma coisa que não apenas depõe contra esses deputados como também é um alerta para a sociedade perceber e se perguntar que futuro a gente quer desse país”.

Entre as principais alterações no texto está a previsão de punição para juízes e membros do Ministério Público por crime de responsabilidade podendo ser processados, com pena de seis meses a dois anos de reclusão, além de ficarem sujeitos a indenizar o denunciado por danos materiais e morais ou à imagem que tiver provocado, se a sentença foi revertida.

Selma sempre enfatiza em suas entrevistas sobre a dificuldade de se comprovar o crime de corrupção, pois ele não “emite recibo”. Sobre isso, a juíza entende que magistrados podem ficar amedrontados com a possibilidade de ter que indenizar um réu, em caso de absolvição. “Você acha que ele vai querer processar esse poderoso. Você colocaria sua cabeça a prêmio?”, indaga.

Questionada sobre o sentimento que lhe causa este cenário, Selma diz que ainda não perdeu as esperanças, que os brasileiros ainda podem e devem pressionar o Senado e o presidente da República, Michel Temer (PMDB), “para que não seja sancionado este absurdo”.

“Estou muito preocupada com o nosso futuro, não enquanto magistrada, mas cidadã, porque a juíza Selma vai se aposentar ano que vem, mas a cidadã não”, ressalta.

A juíza entende que a atuação dos magistrados de agora em diante, caso seja aprovado o projeto como está, será praticamente impossível. “Na verdade é uma blindagem. Isso foi uma retaliação de forças típicas criminosas. A Itália, por exemplo, hoje é refém das organizações criminosas porque no momento que deveria fazer alterações na legislação, Berlusconi entrou no poder e blindou as máfias. O Brasil está seguindo o mesmo caminho”, critica.

Nesta linha, a magistrada endurece ainda mais o tom e diz que a população deve exigir que o projeto não seja aprovado como está, mas sim da forma como foi elaborado anteriormente. “Não podemos admitir que um projeto de iniciativa popular se torne de iniciativa criminosa”.

Manifestação

Neste domingo (8), cuiabanos irão às ruas manifestar indignação acerca do projeto de anistia do caixa 2 e apoiar a continuidade das investigações da Lava Jato, assim com aprovação do projeto que prevê as 10 medidas de combate à corrupção, entre elas, a tipificação do crime de caixa 2. A manifestação já estava marcada antes das drásticas alterações no projeto.

Questionada se o novo cenário pode estimular mais pessoas a protestar, Selma diz temer que se o movimente não for muito forte para as ruas acabe se transformando em um argumento a mais para os parlamentares. “Como é muito especifico, não se consegue convencer a massa. Temo que tenha pouca gente na rua e acabe virando contra a manifestação. Não vai encher os olhos e isso é muito triste”, lamenta.

Selma adianta que irá analisar melhor todas as alterações no projeto e as consequências disso para elaborar alguma forma de protesto, seja por meio de um artigo, texto ou desabafo nas redes sociais. Isso porque ela acredita que este canal proporciona maior alcance a mais pessoas. “Estou muito indignada”, conclui.