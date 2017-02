Juíza diz que processo recomeça se Sodoma for anulada em HC de Silval

A juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Arruda, afirma que se, de fato, a anulação da Operação Sodoma for efetivada vai fazer com que o processo comece desde o príncipio. “Se a anulação se funda na oitiva de um colaborador, que foi ouvido na época da investigação, ela vai então atingir todos os atos desde a investigação criminal até este momento e todas as fases da operação”, disse em entrevista concedida à Rádio Capital, que foi ao ar na manhã desta quarta (22).

Gilberto Leite/Rdnews Juíza Selma diz que a anulação da Sodoma acarretará em todo o processo, que volta à estaca 0

Ocorre que caso a defesa do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) obtenha vitória no habeas corpus que tramita na Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, toda a Operação Sodoma será anulada. Na última terça (14), o ministro Sebastião Reis proferiu voto favorável ao recurso, que também busca a suspeição da juíza, responsável pela condução da ação na primeira instância.

Neste cenário, Silval, que já está preso no Centro de Custódia de Cuiabá há 505 dias, deixaria a prisão. O peemedebista tem outros habeas corpus tramitando no STJ, mas este é considerado um dos principais, tendo em vista os efeitos que poderá causar na ação que tramita desde setembro de 2015, quando foi deflagrada a primeira fase da operação.

O deferimento do recurso significa que todas as prisões serão relaxadas, todas as colaborações premiadas que vieram depois dessas prisões serão desconsideradas e, consequentemente, todas as devoluções de dinheiro e apreensões de bens feitas a partir daquela colaboração também serão anuladas. “Portanto, vão ser restituídas aquelas pessoas de quem elas foram objeto”, observa a juíza.

O julgamento do mérito deste habeas corpus teve início em 1º de dezembro passado. Na ocasião, o relator do recurso, ministro Antônio Saldanha, proferiu voto pelo não conhecimento. Na terça passada, Sebastião Reis trouxe o voto vista empatando o placar. O desfecho foi mais uma vez adiado por outro pedido de vista, dessa vez do ministro Rogério Schietti Cruz. Conforme o regimento do STJ, ele tem prazo de 60 dias para emitir o voto, prorrogáveis por mais 30.

Na prática, restam dois votos a serem proferidos, de Schietti e do ministro Nefi Cordeiro. Em caso de empate Silval será favorecido, pois nestes casos a Constituição prevê que a decisão deve ser pró-réu.