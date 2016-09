Juíza fixa fiança e solta 2 acusados de golpes milionários em Mato Grosso

A juíza Selma Arruda, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, revogou a prisão de dois investigados na “Operação Castelo de Areia”. São eles: Marcelo de Melo Costa e Evandro Goulart.

Eles estavam presos desde 26 de agosto, quando foi deflagrada a 1ª etapa da operação. Na ocasião, ainda foram presos o ex-vereador João Emanuel Moreira Lima, Walter Dias Magalhães Júnior e Shielei Aparecida Matsuoka, esta última já solta.

A decisão ainda não foi disponibilizada na íntegra e não foram explicitados os motivos para a soltura dos réus. No entanto, ficou determinado pela magistrada que Evandro e Marcelo paguem uma fiança de R$ 22 mil, cada.

A magistrada ainda estipulou algumas medidas cautelares a serem cumpridas pelos acusados. Eles estão proibidos de se ausentarem da comarca sem prévia comunicação ao juízo, não manterem contato com réus ou testemunhas e ainda serão submetidos ao uso de tornozeleira eletrônica.

A expectativa é de que eles sejam soltos assim que a fiança for paga. Evandro está recluso no Centro de Custódia de Cuiabá, enquanto Marcelo, por não possuir nível superior, está no Centro de Ressocialização de Cuiabá, antigo Carumbé.

A operação “Castelo de Areia” apura crimes de estelionato por uma organização criminosa que tem como um dos líderes o ex-vereador João Emanuel. Eles são acusados de aplicar golpes por meio do Grupo Soy, empresa de fachada que emprestaria grande volume de dinheiro a juros mais baixos que os praticados no mercado.

A estimativa é de que os golpes praticados pelo grupo ultrapassem R$ 50 milhões. Na estrutura da organização, Evandro atuava como diretor-financeiro, enquanto Marcelo como “lobista” para captar clientes para o Grupo Soy.

Nova fase

Nesta semana, a Polícia Civil deflagrou uma nova etapa da operação. Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do juiz aposentado Irênio Lima Fernandes, além de colocação de tornozeleira no ex-magistrado e no seu filho, o advogado Lázaro Roberto Moreira Lima.

Ambos são acusados de integrar a organização criminosa com João Emanuel. Eles também figuram como réus na ação penal já acolhida pela magistrada.( Com Assessoria)