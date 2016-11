Juíza libera R$ 28 mi a construtora e suspende reparos em obra da Arena

Reprodução Para juíza, desde entrega provisória da obra, em 2014, Estado e empresa fiscalizadora tinham conhecimento da deficiência nos projetos de instalações, devido a alterações no decorrer da obras

A juíza da Vara de Ação Pública e Ação Popular, Célia Regina Vidotti, em liminar favorável à Mendes Júnior, determinou o desbloqueio de R$ 28 milhões da conta da empreiteira e suspendeu a retomada dos reparos da Arena Pantanal. A liminar foi concedida oito dias após a magistrada requerer bloqueio das contas e a retomada das obras.

No despacho, proferido em 28 do mês passado, Célia Regina pondera que surge uma série de dúvidas acerca da integral responsabilidade pelos vícios existentes na Arena, da forma como foi imputada pelo Estado. “Em outras palavras, denota-se que não é possível prosseguir com esta ação sem que nela também sejam demandadas todas as demais empresas que atuaram na execução e fiscalização da obra Arena Pantanal, de modo a apurar e eventualmente atribuir a cada um a sua responsabilidade”, consta no despacho.

Segundo a juíza, desde a entrega provisória da obra, em abril de 2014, o Estado e a empresa fiscalizadora Concremat tinham conhecimento da deficiência nos projetos de instalações, devido às alterações de projeto no decorrer da obras. “Assim, é no mínimo questionável porque após mais de dois anos nada, ao que parece, foi feito para corrigir tais deficiências e agora, pretender não sofrer as penalidades previstas no contrato de financiamento da obra junto a BNDES”, diz o despacho.

A liminar da magistrada joga “balde de água fria” nos planos do Governo, que chegou a comemorar a retomada das obras na primeira decisão proferida pela juíza. À época, o secretário estadual de Cidades, Eduardo Chiletto, explicou que a pasta realizou um relatório que apontou 3 mil pontos de inconsistência, com diversos tipos de problemas nas obras da Arena Pantanal. Então, de posse dos dados, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) ingressou com ação na Justiça Estadual com as informações do relatório e a Justiça, por decisão da juíza determinou a retomada das obras.

No último dia 21, a Mendes Júnior já havia comunicado o Governo que retomaria, imediatamente, as obras da Arena Pantanal. O retorno ao trabalho se daria por conta da decisão judicial em favor do Estado que determinou a finalização da obra e o bloqueio das contas da empresa até o montante de R$ 28,5 milhões.

Empresa retoma obra da Arena por decisão judicial; governo comemora

A magistrada, no entanto, afirma que os relatórios de incorreções e defeitos, elaborados pela Sedic, foram feitos unilateralmente. “Não obstante sua presunção de veracidade, é certo que se forem executados os reparos apontados unilateralmente como necessários, haverá substancial alteração no estado/condição da obra, inviabilizando o contraditório”, ressalta.