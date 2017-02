Juíza manda bloquear R$ 6 mi de Silval e mais 6 por desvio de R$ 8 mi

A juíza titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Arruda, determinou o bloqueio de mais de R$ 6,1 milhões das contas bancárias do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e outras seis pessoas, além de seis empresas. A decisão integra o recebimento da denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual que resultou na deflagração da 5ª fase da Operação Sodoma, na manhã desta terça (14).

Reprodução Trecho da decisão onde magistrada aponta montante que organização criminosa da Sodoma desviou

Conforme o despacho, a magistrada ordenou o bloqueio de pouco mais de 5,8 milhões das contas de Silval, do ex-chefe de gabinete Sívio Corrêa de Araújo, bem como dos ex-secretários José de Jesus Cordeiro Nunes, Valdisio Julian Viriato e Francisco Faiad. Com relação a este montante, a indisponibilidade também foi lançada sobre as contas bancárias de Advocacia Faiad Ltda, de propriedade de Faiad, além de KV Energia Ltda., Bvpx Automotiva Ltda., Bvpx Cambóriu Ltda. e Emavi Investimentos e Participações S.A, todas pertencentes a Viriato.

A juíza determinou ainda o bloqueio de R$ 300 mil das contas de Wanderley Facheti Torres e Rafael Yamada Torres, bem como da empresa Trimec - Construções e Terraplanagem Ltda., da qual ambos são empresários e administradores.

Segundo o Ministério Público, há indícios de que os administradores das empresas Marmeleiro Auto Posto Ltda. e Saga Comércio e Serviço Tecnologia e Informática Ltda., procederam entre abril a dezembro de 2014, pagamento de propina solicitado pela organização criminosa por intermédio de César Zílio, Faiad e Pedro Elias, somando ao final deste período, o enriquecimento ilícito da organização em pouco mais de R$ 3 milhões.

Neste sentido, a denúncia narra que o grupo teria promovido durante fevereiro a agosto de 2013, desvio de dinheiro público, inserindo falsamente consumo de combustível nas melosas da secretaria de Transportes da antiga Sinfra, atingindo a cifra de R$ 1,7 milhão, destinados ao pagamento de dívida de campanha eleitoral do grupo político de Silval, em 2012. Esta ação só teria sido possível graças à participação de Juliano Volpato, Edésio Corrêa e os servidores da secretaria de Transportes, Alaor Zeferino e Diego Marconi.

“A referida organização criminosa, auxiliada por servidores e empresários durante o período de setembro de 2013 até outubro de 2014, manteve um esquema de inserção de consumo fictício de combustível, provocando desvio de receita pública para o enriquecimento ilícito dos membros e dos empresários aos quais foi destinada parte do pagamento propina da SAD”, observa a magistrada.

Deste modo, os empresários Juliano Volpato e Edésio Corrêa teriam desviado em favor da organização o montante em propina de R$ 1,4 milhão, resultantes de 18 parcelas de R$ 80 mil mensais. Além disso, teriam se apropriado de R$ 999,5 mil resultantes de desvios realizados durante setembro de 2013 a outubro de 2014, consistente em R$ 112 mil qualificados como sobra em favor da Trimec e R$ 200 mil, qualificados como sobra das inserções.

Na decisão, a juíza ressalta que o valor total desviado e confessado por Edésio foi de R$ 687,5 mil. Nesta linha, analisa que tudo indica que esta mesma organização teria obtido vantagem indevida de R$ 3 milhões exigidos para que os fornecimentos fossem pagos em atraso e com a inserção de consumo falso de combustível junto à pasta de Transporte, o que teria resultado em dano erário equivalente a R$ 5,1 milhões. O total de desvio apontado pelo Ministério Público é de R$ R$ 8,1 milhões.