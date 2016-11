Juíza vê “golpe” do Congresso por causa da possível anistia de caixa 2

A juíza titular da 7ª Vara Criminal de Combate ao Crime Organizado e Corrupção de Cuiabá, Selma Arruda, publicou no início da tarde desta sexta (25), no Facebook, um vídeo convidando os colegas magistrados para refletir e reagir contra a suposta tentativa de golpe que, segundo Selma, está sendo arquitetada no Congresso Nacional.

No vídeo ela aponta que junto às 10 medidas de combate à corrupção propostas pelo Ministério Público Federal, com apoio de 2 milhões de brasileiros, o Congresso inseriu duas regras que pretendem colocar por terra toda a investigação Lava Jato. Para a magistrada, as regras pretendem amedontrar juízes e promotores que ousarem investigar os corruptos. “Vamos reagir, avante Brasil, abaixo à corrupção”, finaliza.

Ocorre que a Câmara Federal analisa uma possível anistia, ou seja, perdão, a quem praticou caixa 2 em eleições passadas, e se for aprovada a operação Lava Jato não terá mais a necessidade de continuar com as investigações. O fato tem gerado polêmica em diversos segmentos, inclusive entre alguns parlamentares que divergem opiniões.

