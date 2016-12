Juíza vê risco a ordem pública e nega a soltura de Fábio Frigeri

A juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, negou o pedido de revogação da prisão do ex-assessor da secretaria estadual de Educação (Seduc) Fábio Frigeri, preso em decorrência da Operação Rêmora. Ele está preso desde 6 de maio, sob a acusação de liderar um esquema de direcionamento de licitações e cobrança de propina sobre obras da Seduc.

Preso há 7 meses, ex-servidor da Seduc Fábio Frigeri seguirá encarcerado

A decisão foi proferida nessa terça (6), contudo a íntegra do despacho ainda não está disponível. A informação foi confirmada pela própria magistrada ao .

No pedido, a defesa alegou excesso de prazo para conclusão da instrução e apontou que Frigeri é réu primário, possui bons antecedentes e residência fixa. O Ministério Público se manifestou no sentido de negar o pedido.

A juíza, por sua vez, entendeu que “ainda persistem os motivos ensejadores da custódia preventiva do requerente, devendo ser mantido na prisão, já que sua liberdade põe em risco a garantia da ordem pública”, diz trecho da decisão, na qual também afirmou que não merece guarida a tese de excesso de prazo.

Segundo a denúncia do Gaeco, que fundamentou a prisão preventiva decretada por Selma, Fábio fazia parte do núcleo responsável por viabilizar as fraudes no âmbito na administração pública mediante recebimento de propina.

A decisão que decretou a prisão ainda cita que a prática criminosa foi comprovada por interceptação telefônica.

No início deste mês, a defesa de Frigeri patrocinada pela advogada Michelle Marie de Souza, revelou que o ex-servidor recuou da possibilidade de selar um acordo de delação com o MPE, em virtude de ameaças, que não foram especificadas. Diante disso, o coordenador do Gaeco, promotor de Justiça Marco Aurélio, orientou que a defesa reporte ao Ministério Público Estadual qualquer eventual ameaça que tenha sofrido neste âmbito

“Ele tem que procurar o MPE para que possamos atuar, nós temos mecanismos para proteger o colaborador”, declarou, em coletiva de imprensa durante a palestra do juiz federal Sérgio Moro, nessa segunda (5).

Em resposta, Michelle demonstrou não sentir confiança na segurança ofertada pelo MPE. “Que mecanismos? Uma coisa é a realidade dos fatos, outra é o que eles falam. Infelizmente eles não dão nenhum tipo de segurança nem para ele, nem para a família”, rebateu. Segundo a advogada, não ocorreram mais ameaças após a desistência do acordo se tornar pública.

