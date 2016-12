Juízes e promotores comparecem em ato contra alterações anticorrupção

Gilberto Leite/Rdnews Procurador geral de Justiça Paulo Prado marcou presença para criticar futura punição ao MP

Várias autoridades do Poder Judiciário e do Ministério Público Estadual marcaram presença na manifestação realizada neste domingo (4), cujo principal objetivo era demonstrar insatisfação em relação às alterações feitas pela Câmara no projeto de lei que contém 10 medidas contra a corrupção (PL 4850/16), na madrugada de quarta (30).

Uma delas foi a juíza titular da 7ª Vara Criminal de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção de Cuiabá, Selma Rosane Arruda. Em cima de um carro de som estacionado próximo à Praça Oito de Abril, ponto de concentração do ato, a magistrada defendeu a criminalização do enriquecimento ilícito e citou que o país perde, por ano, cerca de R$ 200 bilhões por conta da corrupção. “Dá cinco vezes a segurança pública. Quem é que nunca foi assaltado aqui levanta a mão. Quem é que nunca precisou de segurança e não teve?”, indagou Selma ao público.

Nesta linha, a juíza ressaltou não ser contra a punição de juízes e promotores que abusam da autoridade. “Nós queremos que todos sejam responsabilizados, sim, mas queremos nenhum tipo de retaliação que vai tirar nossa independência para julgar e colocar na cadeia e devolver o dinheiro que foi desviado”, analisou, em entrevista à imprensa.

Paulo Prado, procurador-geral de Justiça e chefe do MPE, disse ao que todos deveriam ir para as ruas protestar contra as alterações no Projeto de Lei. “A população está cansada de ver as instituições como o MP e Judiciário querer processar, investigar, combater a corrupção e chegar ao Parlamento acontecer isso. Então acho importante que todo cidadão brasileiro venha com sua faixa, sua camiseta e mostre para o político brasileiro que não dá mais para continuar como está.”

A promotora de Justiça, Ana Luiza Peterlini, comentou à reportagem que a manifestação tem como intuito demonstrar irresignação e inconformismo da sociedade com o que classificou como “absurdo”, se referindo às alterações. “Ao invés de aprovar o projeto com as 10 medidas contra a corrupção, desfiguraram e ainda criaram medidas para punição de juízes e promotores, o que acaba por fragilizar e enfraquecer a atuação dessas instituições que são fundamentais no combate à corrupção”, criticou.

Neste contexto, o presidente da Associação Mato-grossense do Ministério Público (AMMP), Miguel Slhessarenko Junior, também entende que o projeto foi “corrompido” e que a população precisa sair às ruas manifestar seu inconformismo “porque a situação está insustentável”. “Precisamos nos unir. Estamos aqui para pedir ajuda da população porque o MP vive para defender a sociedade e precisamos dessa ajuda para continuar tendo força contra o poderio político e econômico e agir em prol da sociedade”, argumentou ao .

Seguindo a mesma linha, o promotor Roberto Turin ressaltou que o movimento é muito importante para demonstrar a insatisfação popular com o que foi feito em relação às 10 medidas. “É um momento decisivo na história do país”, observou.

Questionado se a parte da emenda que busca coibir promotores de propor ações sem os mínimos indícios do ato ilítico, Turin respondeu que ninguém do Ministério Público é contrário à punição de eventuais abusos de autoridade, inclusive opina que a legislação é “ultrapassada” e precisa ser melhorada.

“O que a gente não aceita é a forma como o Congresso fez isso, na calada da noite, emendas onde não houve discussão nem dentro do próprio Congresso, nem com a sociedade ou MP. O projeto traz medidas que são puramente retaliativas, que não configuram nem abuso de autoridade, nem infração. Você está querendo punir pelo simples exercício da atividade. Quer dizer, se promotor de Justiça quase que vira crime”, analisa sobre a possibilidade de promotores e magistrados serem punidos, caso uma sentença condenatória seja revertida.