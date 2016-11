Juízes vão optar por absolver, afirma Arimatéa sobre alterações em pacote

Gilberto Leite/Rdnews Presidente da Amam, José Arimatéa acredita que juízes vão ter medo de julgar “os poderosos”

Para o presidente da Associação Mato-Grossense de Magistrados (Amam), José Arimatéa, se for sancionado o pacote de medidas de combate à corrupção, os juízes, principalmente das Varas Criminais e de Ação Civil Pública e Popular, ficarão com medo de julgar “os poderosos” e vão decidir não pela análise dos fatos e leis, mas pensando na forma como o Tribunal de Justiça irá analisar o recurso de apelação. “Na duvida, vão absolver”, lamenta, em entrevista ao .

A avaliação se deve ao fato da Câmara Federal ter alterado, durante a madrugada de hoje (30), a proposta original encaminhada ao Congresso.

Arimatéa entende que a ação dos magistrados e promotores será podada, pois toda vez que um promotor propor uma ação e o juiz recebê-la, contra quem quer que seja, já saberá que está correndo risco de, se a sentença for reformada pelo Tribunal de Justiça, ter que pagar uma indenização ao réu. “Além de poder ser processado simplesmente por ter interpretado os fatos e a lei”, completa.

Diante deste temor, o presidente da Aman diz ter a impressão de que juízes começarão a julgar na base do “in dubio pró juiz”, já pensando nas consequências de sua decisão.

Hoje, a legislação prevê o chamado “in dúbio pro reo”, que significa “na dúvida, a favor do réu”. “É o chamado crime de hermenêutica, ser condenado pela forma como interpreta leis e os fatos”, observa.

Arimatéa acredita que a Associação Nacional de Magistrados (AMB) deve ingressar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, mas pondera que o STF é um Tribunal político também. Isso porque, na visão dele, os ministros podem interpretar que estão imunes às consequências do projeto por não existir uma instância superior a eles.

Por fim, o presidente da Amam orienta que a melhor forma de protestar contra as alterações no projeto é participando de manifestações, a exemplo da que está sendo organizada para este domingo (4), a partir das 17h, na praça Oito de Abril (em frente ao Choppão), em Cuiabá, organizada pelo movimento Vem Pra Rua.

Câmara retira 6 propostas do MPF e desfigura pacote anticorrupção