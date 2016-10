Júlio Domingues cobrou R$ 1 mi para não entregar áudio contra Romoaldo

Gilberto Leite Entre deputados citados por Riva na delação feita em abril à Ventríloquo, estava Romoaldo Junior

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado, composto por promotores, delegados, policiais militares e civis, deflagra, neste momento, a segunda fase da Operação Ventríloquo, denominada Filhos de Gepeto.

O mandado de prisão preventiva e busca e apreensão que está sendo cumprido é expedido em desfavor a Francisvaldo Mendes Pacheco, chefe de gabinete do deputado estadual Romoaldo Júnior, ex-presidente da Assembleia.

A prisão preventiva foi decretada pela magistrada da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, porque ficou comprovado que Francisvaldo mentiu em juízo. Em depoimento, o réu teria alegado que movimentação de R$ 240 mil era referente a quitação de empréstimo quando na verdade era proveniente de desvio de dinheiro da Assembleia. Por isso, o nome Filhos de Gepeto, em alusão ao personagem Pinóquio, cujo nariz crescia a cada mentira que contava.

Segundo o Ministério Público, foi oferecida denúncia contra Francisvaldo pela prática dos crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Figura também no polo passivo da denúncia o advogado Julio Cesar Domingues Rodrigues pela prática do crime de extorsão.

Os Promotores de Justiça destacam que as investigações revelaram que o "outrora colaborador Joaquim Fabio Mielli Camargo ocultou, dolosamente, o envolvimento nos fatos pelo deputado estadual Romoaldo Aloisio Boraczynski Júnior e pelo seu assessor Francisvaldo Pacheco, restando incólumes todas as demais informações por ele passadas a este Grupo".

Pela ocultação dos fatos, os promotores ainda ingressaram com pedido de rescisão da colaboração premiada antes firmada com Fabio Mielli, o que será apreciado quando do julgamento do mérito da ação penal em que foi homologado o acordo, após o que poderá ser oferecida denúncia em seu desfavor.

Áudio da conversa

Conforme a denúncia, logo após a deflagração da primeira fase da Ventríloquo, em julho de 2015, já sabendo que tinha sido expedido em seu desfavor mandado de prisão preventiva, Julio Domingues exigiu que Romoaldo lhe entregasse a quantia de R$ 1milhão, mediante ameaça de entregar à Justiça o áudio de uma conversa entabulada entre ambos.

Em 07 de julho de 2015, por volta das 14 horas, segundo o Gaeco, Julio Cesar encaminhou um sms (short message service) de seu celular (11 95073-6430) para o telefone do irmão de Romoaldo, Juliano Jorge Boraczynki, exigindo a entrega de dinheiro, sob pena de, não o fazendo, entregar o áudio que, posteriormente, fez chegar às mãos deste Gaeco. A mensagem encaminhada foi a seguinte: “Temho seu mano gravado varias vezes...Quero um milhão p segurar a bronca toda..Vcs tem 3 dias”. Logo em seguida, Júlio Cesar encaminhou outra sms: “Sim ou não?”

Narra a denúncia que as conversas gravadas por Julio Cesar “podem ser categorizadas como verdadeira confabulação mafiosa, em que integrantes da organização criminosa exigem sua parte do dinheiro desviado, restando clara a ocorrência de sérias divergências entre seus integrantes acerca da divisão dos valores expropriado dos cofres públicos”.

Ventríloquo

O suposto esquema veio à tona por delação do advogado Joaquim Fábio Mielli Camargo. O jurista representava o banco HSBC na cobrança de uma dívida da década de 90, referente a empréstimos feitos pelo antigo Banco Bamerindus a servidores da Assembleia. Joaquim teria recebido cerca de R$ 10 milhões, mas não teria repassado ao banco.

O Gaeco efetuou a prisão do advogado Júlio César Domingues Rodrigues, em São Paulo, denunciado na Operação Ventríloquo, em 7 de agosto de 2015. Ele estava foragido desde 1º de julho, quando a operação foi deflagrada.

Além dele, também foram denunciados o ex-presidente da Assembleia, José Riva, e os servidores do Legislativo Luiz Marcio Bastos Pommot e Anderson Flavio de Godoi. Os quatro respondem pelos crimes de peculato, constituição de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Delação

Em abril, o ex-presidente da Assembleia José Riva fez graves revelações contra vários deputados estaduais ao confessar ter indicado contas para depósito da propina cobrada para liberar o pagamento de R$ 9,4 milhões, referente à dívida que a Assembleia tinha com o HSBC. “Estou extremamente arrependido”, disse o ex-deputado à época.

Na delação, Riva citou mais de 15 destinatários para o dinheiro. Entre os deputados citados estavam Romoaldo Junior (PMDB), Mauro Savi (PSB), Gilmar Fabris (PSD), a ex-deputada Luciane Bezerra (PSB) e um assessor do atual presidente do Assembleia, Guilherme Maluf (PSDB). O esquema se daria da seguinte forma: depois que a dívida fosse paga, cerca de R$ 4,4 milhões deveriam retornar a parlamentares por meio de contas indicadas por eles.