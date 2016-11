Justiça abre inscrição para vaga de desembargador deixada por Stabile

Whatsapp TJ abre inscrição para vaga deixada por Stabile

O Tribunal de Justiça abriu inscrições para o cargo de desembargador reservada à magistratura de carreira, a ser provida pelo critério de antiguidade. A vaga era ocupada por Evandro Stábile, condenado por venda de sentença, e que foi o primeiro magistrado a ser preso em Mato Grosso.

Em 16 de junho deste ano, o Pleno do Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu aposentar compulsoriamente o desembargador. Ex-presidente do TRE, Stálile está preso desde abril deste ano em razão de condenação relativa à Operação Asafe, deflagrada pela PF em 2010. Até então o caso ainda não havia sido apreciado em trânsito em julgado, mas agora o tribunal pôde declarar vacância na vaga e promover outro juiz ao posto de desembargador.

Com isso, os interessados pela vaga terão cinco dias para se candidatar, contados a partir do 1º dia útil após a publicação do Edital nº 17/2016/TJ, período que compreende entre 9 e 13 de novembro. As inscrições deverão ser efetuadas obrigatoriamente por meio do endereço eletrônico http://mcm.tjmt.jus.br.

No ato da inscrição, o magistrado precisará anexar via digitalizada da declaração de residência permanente na comarca onde jurisdiciona, com endereço completo, certidão com selo de autenticidade de inexistência de processos conclusos fora dos prazos legais e de não ter dado causa a adiamento injustificado de audiência nos últimos dois anos. (Com Assessoria)

