Justiça condena Juarez, cassa direitos políticos e ameaça nova candidatura

Assessoria Juiz Mirko Vicenzo Giannote proferiu decisão contra Juarez Costa nesta sexta

Atendendo ao pedido do Ministério Público Estadual (MPE), o juiz da 6ª Vara de Fazenda Pública de Sinop, Mirko Vicenzo Giannote, condenou o ex-prefeito Juarez Costa (PMDB), a perda dos direitos políticos por três anos devido a improbidade administrativa. Além disso, terá que pagar multa correspondente a 10 vezes o salário recebido na época dos fatos. A decisão foi proferida na tarde desta sexta (10).

Caso não consiga reverter a decisão, o peemedebista que encerrou o segundo mandato no último dia 31 de dezembro não poderá disputar as eleições de 2018.

A ação foi movida pelo MPE em 2014 por descumprimento de duas decisões judiciais que obrigavam Juarez a realizar concurso público para a contratação de 1,3 mil servidores da educação, além de médicos, merendeiras e motoristas.

De acordo com a defesa, Juarez teria contratado funcionários temporários devido a necessidade imediata do Executivo. Alegou também que não houve desvios de dinheiro público, visto que o pagamento era feito com recursos do próprio município. "As contratações temporárias tiveram amparo na Lei Orgânica do Municipio e se deram para atendimento de serviços essenciais, suprindo necessidades temporárias, de modo que inexistem indícios de improbidade administrativa, bem como não houve dolo, nem dano ao erário, devendo a ação ser rejeitada liminarmente", declarou nos autos.

Desde 2009 não há a realização de concurso público para contratação de servidores em Sinop

Operação Sorrelfa

No dia 15 de setembro, Juarez foi alvo da Operação Sorrelfa, deflagrada pelo Gaeco. O peemedebista é investigado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O processo tramita em segredo de justiça.

Agentes do Gaeco estiveram na casa do ex-prefeito, na Prefeitura de Sinop e em um posto de combustíveis. Também foram cumpridos mandados em Santa Catarina. Segundo o MPE, são apurados crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.