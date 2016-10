Justiça dá 24h para a retirada de Tumblr falso em nome de Janaina

A juíza Lúcia Peruffo, do 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá acaba de deferir liminar determinando que a empresa Yahoo retire do ar Tumblr (rede social em plataforma de blog) falso criado em nome da deputada estadual Janaina Riva (PMDB). A magistrada fixou prazo de 24 horas para retirada do ar sob pena de multa fixada no valor de R$ 2 mil.

Se passando pela própria Janaina, o autor ainda não identificado fez publicações defendendo aborto, prostituição e até pedofilia. Além disso, compartilha vídeos de sexo explícito e decapitação de vítima do cartel mexicano do narcotráfico, além de imagens de mulher nua dizendo ser a peemedebista.

O Tumblr falso ainda traz publicações de cunho político. As postagens são a favor do candidato a prefeito, Emanuel Pinheiro (PMDB) e contra seu adversário no segundo turno Wilson Santos (PSDB).

Apesar do prazo para retirada da página do ar com fixação de multa, a magistrada negou antecipação de tutela no que diz respeito à identificação do usuário bem como fornecimento e dados dados cadastrais e IP. Com isso, a liminar requerida por Janaina foi concedida parcialmente.