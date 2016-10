Justiça determina que embriaguez ao volante exclui pagamento do seguro

A Sexta Câmara Civil do Tribunal de Justiça decidiu não acolher um recurso apresentado pela família de um motorista, que faleceu em decorrência de um acidente por estar embriagado. Os desembargadores usaram este argumento devido à seguradora não ser obrigada mais a indenizar em caso de o acidente de trânsito ocorrer pelo fato de o motorista estar embriagado.

Reprodução Desembargador Guiomar Teodoro aponta que há evidências do uso de alcoól e indefere o recurso

Para os magistrados, se a circunstância retratada demonstra que o estado de embriaguez do segurado foi causa determinante para a ocorrência do acidente que o vitimou, tal hipótese configura agravamento de risco que enseja a exclusão da cobertura securitária, conforme o art. 768 do Código Civil, bem como de cláusula prevista na apólice contratada.

Segundo a decisão, é evidente que a ingestão de álcool etílico foi suficiente para provocar a alteração mental no condutor, o que indica, com grande probabilidade, que o segurado não se encontrava em perfeitas condições para conduzir a motocicleta.

Além disso, de acordo com o boletim de ocorrência o condutor trafegava em via pública pavimentada com asfalto, seca e de direção única, sem registro de qualquer obstáculo ou defeito na pista que pudesse ser a causa de eventual perda do controle do veículo e colisão com a calçada, como ocorreu.

“Com essas considerações, ressalta-se que não se verifica o alegado cerceamento do direito de defesa na espécie, porquanto os documentos que instruíram o presente feito mostram-se suficientes para o deslinde da controvérsia, nos moldes decididos pela sentença que não comporta reparo”, traz trecho da decisão.

Caso

Em 2013, na Comarca de Rondonópolis , um jovem se acidentou ao dirigiu um veículo, vindo a falecer em decorrência dos traumas. A família cobrou o pagamento do seguro, por conta da morte, mas a seguradora se recusou a atender ao pedido.

Na Justiça, o pedido também foi indeferido. O juiz da referida Comarca aceitou os argumentos da seguradora, relativos à embriaguez do motorista. De acordo com as informações do processo, o conteúdo de álcool encontrado no sangue do falecido era de 1,78 gramas por litro de sangue, o que é muito superior ao limite permitido, comprometendo a concentração e causando falhas na coordenação neuromuscular.

O acórdão que julgou o recurso de Apelação 124734/2016 foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 9883, da última quinta 20. (Com Assessoria)