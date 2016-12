Justiça Eleitoral adia diplomação dos eleitos na região de Barra do Garças

Reprodução 9ª e 47ª Zonas Eleitorais terão diplomação dos eleitos só entre dias 12 e 13

A Justiça Eleitoral cancelou nesta sexta (2) o ato de diplomação dos candidatos eleitos em 2 de outubro, na 9ª e 47ª Zonas Eleitorais, com sede em Barra do Garças, que aconteceria na próxima segunda (5). O cancelamento ocorreu pela instabilidade do sistema on line implantado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

O ato único das duas zonas estava marcado para às 19h30 no anfiteatro Fernando Peres de Farias, no Centro Administrativo Municipal, e agora aguardará por uma nova data. Os juízes Michel Lotfi Rocha da Silva, da 9ª Zona, e Wagner Plaza Machado Júnior, da 47ª, estudam os dias 12 e 13, contudo, as datas ainda não são oficiais.

Neste ano, o Pleno do TRE aprovou a Resolução 1893/2016, que estabelece a disponibilização, pela internet, dos diplomas aos candidatos eleitos, entretanto, como o sistema ainda passa por ajustes, não foi possível atender as 9ª e 47ª Zonas para o dia 5, sendo necessários ajustes para a expedição dos diplomas. “Como o sistema está instável, a opção foi pelo adiamento, em novo local e em dois atos”, disse o chefe do cartório da 47ª, Genilson Ramos de Souza.

A expectativa da Justiça Eleitoral em Barra do Garças é diplomar os eleitos pela 9ª Zona no dia 12, e os da 47ª no dia 13, em solenidade que será realizada no plenário do Tribunal do Júri, no Fórum local. Serão diplomados os eleitos até a segunda suplência.