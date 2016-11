Justiça multa empresa em R$ 16 mil por prometer vaga e não contratar

Por conta da atitude do gestor regional, uma empresa de Rondonópolis foi condenada ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais e mais R$ 6 mil por danos materiais a uma trabalhadora do município. O fato é que, por meio do aplicativo WhatsApp, o gerente ofereceu emprego à mulher e, por orientação dele, na certeza da contratação, ela pediu demissão do local onde atuava. Contudo, após se desligar da antiga empresa, a trabalhadora foi surpreendida com a notícia de que a vaga não estava mais disponível.

Conforme o juiz da 2ª Vara do Trabalho do município, Paulo Barrionuevo, a mulher foi induzida a pedir rescisão do contrato de trabalho de imediato na empresa em que trabalhava para assumir o novo posto, visto que a contratação estava dada como certa. As provas foram obtidas pelo diálogo no aplicativo de mensagem, no qual o representante da empresa oferecia uma posição para atender showroom e vendas por telefone.

Reprodução Trecho da conversa entre a mulher e o gerente da empresa durante negociação de emprego

A trabalhadora atuava como operadora de caixa em uma empresa de decorações desde junho de 2014, e usufruía de confiança e apoio dos empregadores. Entretanto, em maio de 2015, o gestor regional da empresa especializada em pneus novos e recauchutados, que era seu conhecido, fez a proposta.

Na conversa, ele afirma que a operadora de caixa teria um salário de R$ 1 mil mais comissões que poderiam chegar a R$ 2 mil por mês. O gerente orientou a mulher a pedir demissão e, ao ser questionado da confiabilidade da futura contratação, garantiu que a moça iniciaria as atividades em julho. “Responda as minhas expectativas que você terá sucesso”, disse o gestor, nas mensagens.

Insistente, ele apresentou as vantagens e garantiu que a trabalhadora poderia pedir demissão para assumir a nova função na empresa de pneus. Depois de se desligar de seu emprego, a operadora de caixa ficou por dias esperando até que foi informada da negativa do trabalho.

As mensagens, transcritas no processo judicial, foram suficientes para gerar o dever de indenizar, segundo o magistrado. “Com isso não há nenhuma dúvida quanto à promessa de emprego, a pactuação do salário e, depois, a frustração da contratação. Fez estardalhaço para motivá-la a aceitar o emprego, porém, foi incapaz de ter um gesto de nobreza e encarar a autora para dizer que não tinha como cumprir a promessa, preferindo desculpas evasivas”, criticou o magistrado.

Responsabilidade pré-contratual

O magistrado lembrou que a responsabilidade civil do empregador não se limita aos eventuais danos materiais ou morais causados ao empregado no período de execução do contrato. Os danos podem ocorrer na fase pré-contratual, na fase contratual ou mesmo posterior ao encerramento do contrato de trabalho.

Paulo Barrionuevo explicou que quando é criada expectativa de que o contrato será realizado por um dos participantes, induzindo o outro a praticar atos concretos para a efetivação do contrato e houver desistência do negócio, causando prejuízos, haverá dever de indenizar. “A boa fé objetiva impõe que haja lealdade, transparência, informação, de forma a vedar comportamento contraditório ou maliciosos para alcançar algum fim que a outra parte contratante não foi capaz de perceber”, afirmou.

Deste modo, a Justiça do Trabalho considerou que o procedimento adotado pela empresa, por intermédio do gestor regional, caracterizou abuso de direito e violação da boa-fé objetiva. Ficou configurado, portanto, a ofensa aos direitos da trabalhadora por isso foi necessária uma medida de reparação. (Com Assessoria)