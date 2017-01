Justiça notifica TCE para afastamento de Sérgio Ricardo do cargo nesta 2ª

TCE Caso Sérgio Ricardo não consiga reverter a decisão judicial, o Tribunal de Contas escolherá um dos seis conselheiros substitutos para ocupar a vaga na sessão que deve ser realizada em 07 de fevereiro

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) foi notificado da decisão do juiz da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, Luís Aparecido Bortolussi Júnior, determinando o afastamento do conselheiro Sérgio Ricardo do cargo. A notificação foi feita à Presidência nesta segunda (16).

Caso Sérgio Ricardo não consiga reverter a decisão judicial, o TCE escolherá um dos seis conselheiros substitutos para ocupar a vaga na sessão que deve ser realizada em 07 de fevereiro. A lista inclui Luiz Henrique Lima, Isaías Lopes da Cunha, Luiz Carlos Pereira, João Camargo, Jaqueline Jacobsen, Moisés Maciel e Ronaldo Ribeiro.

O afastamento não afeta os vencimentos de Sérgio Ricardo. No último mês, o rendimentos brutos do conselheiro chegaram a R$ 33,7 mil.

Acusação

Sérgio Ricardo é acusado de comprar a vaga no TCE através de esquema de corrupção que teria sido operacionalizado durante a gestão do ex-governador Blairo Maggi (PP), hoje ministro da Agricultura. O valor da cadeira de conselheiro, segundo as investigações da Operação Ararath, foi de R$ 12 milhões.

Na decisão que determinou o afastamento de Sérgio Ricardo, a Justiça ainda bloqueou, até o limite de R$ 4 milhões, bens do conselheiro afastado, do ex-conselheiro Alencar Soares Filho, do ministro Blairo Maggi, à época governador do Estado, do ex-secretário Eder Moraes, do empresário Júnior Mendonça, do ex-conselheiro Humberto Bosaipo, do ex-deputado José Riva, do empresário Leandro Soares, filho de Alencar Soares, e do ex-governador Silval Barbosa (PMDB).