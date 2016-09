LATAM exige mais policiais e barra embarque de Piran e Arnaldo

O ex-secretário de Planejamento e Infraestrutura Arnaldo Alves e o empresário Valdir Piran, presos na Operação Sodoma 4, não puderam embarcar no vôo com destino a Cuiabá. A alegação da companhia aérea LATAM é a falta de escolta. A empresa alega que seria necessário pelo menos mais dois agentes para acompanhá-los.

Ambos chegaram ao aeroporto de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek por volta das 14h. E embarcariam no vôo JJ 3674, das 15h, com destino a Capital mato-grossense. A previsão de chegada era 16h04. Agora, a polícia procura colocá-los no primeiro vôo possível, pois os depoimentos estão previstos para amanhã (28). Há a possibilidade de que isso ocorra à noite.

Ambos foram presos nessa segunda (26), durante a Operação Sodoma 4, deflagrada pela Delegacia Especializada em Crimes Fazendários (Defaz). Também foram presos Silval Barbosa, Marcel de Cursi e Silvio Corrêa, que já estavam no sistema prisional. Arnaldo e Piran foram presos em Brasília - são apontados como participantes ativos de um esquema de corrupção no Governo Silval Barbosa.

Outro que será transferido é Chico Lima. Procurador aposentado, ele foi preso no Rio de Janeiro.