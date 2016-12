Líder de esquema, Guizardi diz que deputado recebeu 25% de propina

Reprodução Trecho da delação de Guizardi onde mostra como foi a distribuição da propina ao deputado Maluf

Apontado como “testa de ferro” do esquema que supostamente desviou recursos de obras da Seduc, Giovani Belatto Guizardi, disse que a entrega da maior porcentagem da propina (25%) era para o presidente da Assembleia Guilherme Maluf e para o ex-secretário de Educação Permínio Pinto, que detinham real poder político na Seduc.

Em delação premiada, feita junto ao Núcleo de Ações de Competência Originária (Naco) e ao Gaeco, ele confirma que, em 2015, foi criada informalmente uma organização criminosa, na qual fez parte, e o intuito era arrecadar "fundos" ilícitos para fins de saldar pagamentos não declarados em campanhas eleitorais de 2014.

Nesta linha, explica que a organização incluiu Maluf na divisão das verbas porque, embora ele não tivesse feito a solicitação, “é assim que funcionava e todo mundo sabe, quando tem ilegalidade”. Guizardi disse que, para que o esquema desse certo, teria que agradar a todos. Volta a afirmar que a ideia também era reduzir o número de empresários que participariam das licitações de serviços e obras públicas.

Conforme a delação, Guizardi destaca que existia o “núcleo dos agentes políticos”, composto além de Maluf também pelo deputado federal Nilson Leitão (PSDB). O delator explica que Maluf foi responsável pela indicação do agente público Wander Luis dos Reis e, posteriormente, Moisés Dias da Silva para substituir Wander devido às sucessivas reclamações do então secretário Permínio.

Guizardi ainda conta que combinou com o empresário Alan Malouf que ele ficaria responsável pela entrega dos 25% do presidente da Assembleia e que os valores correspondentes a 5% eram divididos com Fábio Frigeri e Wander, sendo entregues, individualmente a cada um, geralmente nos escritórios da Dínamo e da Avant Garden, em frente à Seduc, no interior do veículo do próprio Guizardi e ainda no estacionamento da Sinfra.

O delator afirma que soube que a "cadeira de superintendente de estrutura escolar" era indicação de Maluf e que, certo dia, Alan ligou na presença dele para o parlamentar, questionando ao mesmo quem seria esse superintendente na Seduc, ao que lhe foi passado o nome de Wander. Neste sentido, Guizardi ressalta que não tem certeza se a ligação do Alan para o deputado ocorreu antes ou depois da reunião que teve com o empresário e Permínio.

Outro lado

O tentou contato com Guilherme Maluf, entretanto, ele não atendeu à ligação. A assessoria de imprensa do parlamentar afirma que prepara uma nota, que será divulgada em breve, para se pronunciar sobre a delação.

Às 19h31 - Maluf nega participação em esquema

Em relação às publicações nos veículos de comunicação à respeito da colaboração premiada de Giovani Guizardi, o presidente da Assembleia, Guilherme Maluf (PSDB), afirma que "não participou de nenhuma eventual irregularidade cometida na Secretaria de Educação (Seduc) e tomará as providências cabíveis assim que a sua assessoria jurídica tiver acesso aos autos do processo e teor das denúncias". Maluf conclui a nota afirmando que confia na justiça e que ficará comprovado de que não teve participação em qualquer irregularidade.