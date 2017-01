Liminar do TSE garante diplomação e posse de Getúlio em Primavera

TRE afastou condenação no Legislativo, mas manteve Getúlio Viana inelegível em razão de pagar despesas de hospedagem para autoridades durante o concurso Miss Mato Grosso realizado na cidade

O ministro Napoleão Nunes Maia Filho, presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), concedeu liminar autorizando a diplomação e posse de Getúlio Viana (PSB) para o terceiro mandato na Prefeitura de Primavera do Leste até o julgamento conclusivo do recurso em tramitação, o que deve ocorrer somente após 6 de fevereiro. A decisão foi proferida na tarde desta sexta (13) e a defesa já está cuidando dos procedimentos para que o socialista assuma o cargo até a próxima segunda (16).

A candidatura do irmão do deputado Zeca Viana (PDT) foi indeferida em razão da rejeição das contas pela Câmara de Primavera e por uma condenação de improbidade administrativa proferida pelo Tribunal de Justiça (TJ). Entretanto, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) afastou a condenação no Legislativo, assim como o enriquecimento ilícito, mas o manteve inelegível em razão de pagar despesas de hospedagem para autoridades que foram participar do concurso Miss Mato Grosso na cidade.

Nas eleições de 2 de outubro, Getúlio obteve 19.057 votos, o que equivale a 64,18%. Entretanto, os votos estavam congelados devido à inelegibilidade. Como o segundo colocado, Paulo Bersch, teve 10.636 votos, que representam menos de 50% do eleitorado, quem assumiu a chefia do Executivo foi o presidente da Câmara, Leonardo Bortolin (PMDB), eleito em 1º de janeiro.

Vereador é empossado prefeito até TSE decidir sobre futuro de Getúlio

Caso e julgamento do mérito no TSE seja desfavorável e Getúlio permaneça inelegível, Primavera do Leste terá eleições suplementares. "Se a soma dos candidatos for maior que 50% do total de votos, excetuando só brancos e nulos, vai ter nova eleição. Isso está previsto na resolução 23.456/2015 do TSE", explica Salomão de Souza Fortaleza, coordenador de Sistemas Eleitorais do TRE.

