Liminar suspende comercialização de terrenos clandestinos na BR-364

Reprodução Um loteamento às margens da 364 é alvo de liminar concedida para o MPE

O Ministério Público Estadual obteve decisão liminar em ação civil pública que proíbe a comercialização de áreas em um loteamento localizado às margens da BR-364, em Juscimeira, quase em frente a MT-373. Até mesmo a realização de propagandas referentes ao loteamento está proibida. O descumprimento da decisão implicará em pagamento de multa diária no valor de R$ 1 mil.

Na liminar, o juiz Alcindo Peres da Rosa determina aos responsáveis pelo loteamento que promovam a fixação de placas no local, anunciando a suspensão das vendas de lotes. Deverá ainda realizar o depósito judicial das quantias recebidas pelas alienações dos lotes ou oferecer caução para garantir a regularização do empreendimento e a execução das obras de infraestrutura básica, pelo prazo de 10 dias.

Segundo o promotor de Justiça, Adalberto Ferreira de Souza Júnior, a ação foi proposta após constatação de que o loteamento está irregular, já que não possui autorização para implantação. Por se tratar de área rural, tal permissão deverá ser concedida pelo Incra.

Conforme Adalberto, o referido loteamento foi arquitetado antes mesmo da obtenção das licenças ambientais, em flagrante desacordo com as regras vertidas na Lei 6.766/76. “Em decorrência da forma ilegal e irregular como os demandados deflagraram parcelamento do solo, vários prejuízos podem ser causados aos adquirentes dos lotes que podem correr o risco de não conseguir registrar os imóveis pelos quais desembolsaram significativas quantias monetárias”. (Com Assessoria)