Lúdio diz que dívida de campanha foi paga pelo PT e vê exagero veja vídeo

João Vieira/Gazeta Lúdio Cabral prestou esclarecimento na manhã de terça na Delegacia Fazendária

O ex-vereador por Cuiabá Lúdio Cabral (PT) afirma que as despesas de campanha de 2012, quando foi candidato a prefeito de Cuiabá, foram assumidas como dívidas pelo PT e posteriormente quitadas em 2013 com recurso do diretório nacional do partido. “Tudo está documentado na prestação de contas, inclusive, dívida com combustível”, sustenta o petista após deixar a Delegacia Fazendária. Ele foi levado pela manhã para prestar esclarecimentos.

O então vice de Lúdio na campanha de 2012, ex-secretário estadual de Administração (SAD) e hoje procurador da Câmara, Francisco Faiad (PMDB), segundo Ministério Público, destinou R$ 1,7 milhão de recursos desviados do erário para pagamento de dívida de campanha eleitoral de 2012, na qual ele e Lúdio Cabral (PT) disputaram os cargos de vice-prefeito e prefeito, respectivamente, de Cuiabá.

Lúdio diz ainda que não cabe dizer se foi um erro a aliança com o PMDB nas disputadas à prefeitura, 2012, e ao Governo, em 2014. “Fui candidato a prefeito com apoio do PMDB, governador Silval Barbosa (PMDB) não tinha acusação naquele momento. Aliança foi celebrada pela direção nacional do PT, eu como candidato respeitei essa aliança política”, pondera.

O petista pede ainda uma reflexão para comparar o tratamento dado a candidatos a cargo do Executivo diante de supostos escândalos de corrupção. “Poderia ter sido intimado a depor, prestaria todos os esclarecimentos. Não havia necessidade de condução coercitivas para tratar desse tema. Eu se quer sou investigado nessa operação. Porque há essa citação que despesas de campanha foram quitadas com recursos desviado. Não tem lógica esse raciocínio.”, critica o ex-parlamentar conduzido coercitivamente.

Assista, abaixo, momento em que Lúdio conversa com imprensa.

Denúncia

A denúncia afirma ainda que Faiad destinou parte do dinheiro desviado, em R$ 916,8 mil, entre setembro e novembro de 2013, para a formação de um caixa da futura campanha eleitoral do grupo político do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) de 2014, “grupo ao qual pertencia o investigado Francisco Anis Faiad, tanto que concorreu ao cargo de deputado estadual”.

O MP explica que nas eleições de 2012, quando as empresas Marmeleiro Auto Posto Ltda e Saga Comércio e Serviço Tecnologia e Informática já prestavam serviços ao Estado, a primeira foi contratada por Eder Moraes para fornecimento de combustível para os veículos da campanha de Lúdio e Faiad, de modo que este fornecimento gerou um crédito para empresa no valor de R$ 1,7 milhão. Consta que Juliano Volpato, na qualidade de proprietário da empresa credora, procurou os candidatos, e sem êxito, teria procurado Eder Moraes, também sem sucesso, para quitarem a dívida. Depois, já na SAD, Faiad teria desviado valores à empresa.

Veja, abaixo, Nota de Esclarecimento divulgada por Lúdio:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

1. Na manhã desta terça-feira (14/02), fui conduzido coercitivamente pela Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra Administração Pública para prestar depoimento na condição de informante, não de investigado;

2. Embora tenha recebido tratamento respeitoso de todos os servidores da Defaz, entendo desnecessária a determinação judicial de condução coercitiva, especialmente porque me apresentaria espontaneamente para prestar esclarecimentos caso fosse intimado;

3. Não há na investigação qualquer indício que aponte minha participação em desvio de recursos públicos;

4. Não existiu uma suposta dívida de R$ 1,7 milhão em combustíveis para a campanha à Prefeitura de Cuiabá em 2012 que teria sido paga com recursos públicos desviados;

5. As dívidas da referida campanha foram devidamente registrados na prestação de contas eleitorais, integralmente assumidas pelo Partido dos Trabalhadores com a anuência dos credores após a campanha, como determina a legislação, e posteriormente quitadas;

6. Todos os documentos de quitação das dívidas estão nos autos do processo de prestação de contas junto à Justiça Eleitoral, e estarei requerendo formalmente os mesmos para disponibilização à imprensa.

Cuiabá, 14/02/2016.

Lúdio Cabral