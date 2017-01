Luiz Carlos Pereira é nomeado para vaga de Humberto Bosaipo no TCE

O Tribunal de Contas do Estado nomeou o conselheiro substituto Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira como conselheiro interino no Pleno do TCE-MT, ocupando a vaga que pertenceu ao conselheiro aposentado e ex-deputado estadual Humberto Bosaipo. A publicação circulou no Diário Oficial de Contas dessa quinta (19).

A publicação torna sem efeito a Portaria 160/2015, que designou o conselheiro substituto Moisés Maciel para desempenhar as funções de conselheiro interino. O cargo está vago desde a renúncia do então conselheiro Humberto Bosaipo, em dezembro de 2014.

Em 10 de dezembro de 2014, o TCE declarou a vaga aberta. Após a renúncia do ex-deputado naquele ano a vaga já foi ocupada, interinamente, pelos conselheiros substitutos: Luiz Henrique Lima, Jaqueline Maria Jacobsen, Luiz Carlos Pereira, e, por último, Moisés Maciel.

Bosaipo responde a ações penais referentes ao suposto desvio de recursos financeiros da Assembleia, na ordem de quase R$ 4 milhões, somados. Uma das ações acusa o ex-parlamentar de utilizar a empresa Ed-Maluco Reparos e Serviços LTDA, constituída de forma fraudulenta, para desviar R$ 1,9 milhão dos cofres públicos, através de cheques sacados na boca do caixa.

Na outra, Bosaipo é acusado de constituir, também de forma fraudulenta, empresa MT Nazareth ME para forjar operações com a Assembleia, no valor de R$ 2,2 milhões. O esquema teria utilizado o mesmo modus operandi envolvendo cheques sacados em caixas de bancos. Ele nega participação nos ilícitos. (Com Assessoria)