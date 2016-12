Lula usa evento de MT contra Moro; Vandoni alfineta recurso do petista

. Polêmica foto do juiz federal Sérgio Moro com o senador Aécio Neves em evento

Para a secretária do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção, Adriana Vandoni, a ação proposta pela defesa do ex-presidente Lula da Silva (PT) contra o juiz federal Sérgio Moro, nesta sexta (7), na qual é mencionada a participação do magistrado no lançamento do novo portal de transparência do governo, na segunda (5), é nada menos que “o direito legítimo e constitucional de Lula espernear, o chamado jus sperniandi”, ironiza, em entrevista ao .

Governo lança Portal Transparência e Canal de Denúncia com Sérgio Moro

Na ação, Lula anexou fotos e registros jornalísticos do evento realizado na Capital mato-grossense, bem como de outras cerimônias ligadas ao PSDB, das quais Moro participou esta semana na condição de homenageado. O objetivo da ação é demonstrar que com essa relação política, o juiz federal age de maneira tendenciosa para julgar Lula em ação penal da Lava Jato.

“É a mania que Lula tem de desclassificar o Moro. Ele vai ter que responder ao processo do mesmo jeito, independente disso”, rebate Vandoni. Questionada sobre um possível temor de que a situação cause uma “mancha” na imagem do GTCC, a secretária é tranquila ao dizer que não vê dessa maneira. “De forma alguma. Receber um ícone como o juiz federal Sérgio Moro é uma honra. O gabinete fez o convite com foco no lançamento do novo portal e canal de denúncia”, ressalta.

Nesta linha, Vandoni enfatiza que o evento não teve cunho político. “Não era um evento político, tanto que o Judiciário e MPE compareceram em peso. Político mesmo quase não tinha”, assegura. Moro ministrou uma palestra para uma plateia de aproximadamente 1,4 mil pessoas, entre elas o presidente da OAB-MT Leonardo Campos, empresários, secretários de Estado, membros do MPE e cidadãos comuns.

Em relação ao discurso elogioso que Moro fez ao deputado federal Nilson Leitão (PSDB), único a votar contra as alterações na emenda que passou a prever a punição de juízes, membros do MP e autoridades policiais por abuso de autoridade, a secretária pondera que o magistrado quis apenas defender o pacote das 10 medidas. “O que acontece é que Lula, como investigado que é, tende a pegar trechos da fala de Moro para desclassificá-lo”, observa.

A menção a Leitão por Moro se deu da seguinte forma: “Não gosto de falar mal de ninguém, mas, vendo a lista dos deputados federais deste estado, um único deputado votou contra essa emenda de criminalização de juízes. Não é política partidária. Então, vou me permitir falar bem do Nilson Leitão”, discursou o juiz seguido de aplausos.

De acordo com um texto publicado no site de Lula, a participação de Moro nos eventos é comparada a de um militante tucano. “Magistrado que julga Lula é o mesmo que é chamado para dar palestra em evento do governo do PSDB e que elogia deputado tucano acusado de desviar dinheiro de secretaria estadual de Educação”, diz trecho da matéria, se ferindo a citação do nome de Leitão em delação premiada de Giovani Guizardi dizendo que o parlamentar foi beneficiado com propina, o que o tucano nega.

Condecoração

Moro também foi homenageado em uma premiação promovida pela revista IstoÉ, nessa terça (6), em São Paulo. Na ocasião, o magistrado foi condecorado em “Brasileiro do Ano” na categoria Justiça, enquanto o presidente Michel Temer foi o grande vencedor geral. A foto de Moro sorrindo ao lado do senador Aécio Neves (PSDB-MG) gerou polêmica entre petistas e aliados. Além de Temer e Aécio, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, também aparece em fotos com juiz.

Lula inclui fotos de Moro com Aécio em processo para afastar magistrado