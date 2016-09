Magistrada que mandou Silval à prisão, pretende deixar toga em 2017

Gilberto Leite/Rdnews Juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Arruda, diz que cogita deixar toga no ano que vem

A juíza tida como linha dura no Judiciário mato-grossense, Selma Rosane Arruda, titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, anuncia que deve deixar a toga, em 2017. A magistrada explica, no entanto, que é uma pretensão, mas ainda não há nada certo. “É uma pretensão. Não sei se consigo, mas acho que sim”, diz ao .

Apesar de estar no “auge” no meio jurídico, por conduzir processos relevantes, como a prisão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), dos ex-secretários Marcel de Curs, Pedro Nadaf (solto) e do ex-deputado estadual José Riva, que também já obteve a liberdade, Selma afirma que não tem vaidade quanto a isso.

“Sei que tenho uma missão, que estou tentando desempenhar aqui. Se no ano que vem tudo estiver resolvido, saio para descansar com a consciência tranquila”.

Sobre a suposta ameaça revelada pelo empresário Walter Dias Magalhães Júnior, apontado como comparsa do ex-vereador por Cuiabá João Emanuel, na Operação Castelo de Areia, de um plano para matá-la, a magistrada volta a ressaltar que esse tipo de situação é normal para juiz criminal e que, até então, nada aconteceu. “Não, claro que não. Sempre ocorre em algum momento algo assim. Comigo já aconteceu antes”.

Carreira

Gaúcha, Selma reside há 30 anos em Mato Grosso. Entrou na magistratura em setembro de 1996. A primeira Comarca onde trabalhou foi em Alta Floresta. Em entrevista ao em 2015, a juíza afirmou que, pelo menos, 1,5 mil processos tramitam na 7ª Vara, entre pedidos de interceptação, busca e apreensão e outros tipos de incidentes processuais.

Devido à complexidade dos processos que julga e das extensas e frequentes audiências que ocorrem na Vara, Selma explicou que, para dar conta do recado, é preciso se exercitar, logo pela manhã, a fim de obter “fôlego” durante o dia. “Até para prevenir doenças, é que a gente precisa exercitar um pouco de manhã. Faço uma academia e depois venho pra cá”.

Questionada se já sofreu preconceito por ser mulher e trabalhar numa Vara visada e complexa, a magistrada disse que não dá abertura para este tipo de situação. Diz ser fechada e austera. “Se tentaram ter algum tipo de preconceito nem notei”.

